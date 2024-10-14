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Федерация бокса России лишила лицензии промоушен кулачных боев Hardcore

Ведомости

Действие лицензий промоутеров ООО «Эйчэфси Медиа» (дисциплина «кулачный бой» вида спорта «бокс») и ООО «Боксинг Интертеймент» (дисциплина «профессиональный бокс» вида спорта «бокс»), имеющих непосредственное отношение к Hardcore fighting (Hardcore FC) и Hardcore boxing, прекращено. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.

Решение принято департаментами кулачного боя и профессионального бокса. В федерации сообщают, что меры приняты из-за грубых и систематических нарушений промоутерами правил бокса как вида спорта, а также «регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя».

«Эйчэфси Медиа» и «Боксинг Интертеймент» не представили соглашения между промоутером и бойцами, соглашения о бое, перечень профессиональных спортивных соревнований, а также порядок компенсации расходов, связанных с оплатой услуг судейских бригад.

Помимо прочего, в сети появились видео с уличными драками и оскорблениями между участниками соревнований.

8 октября министр спорта Чечни Ахмат Кадыров заявлял о необходимости прекратить деятельность в поп-ММА, так как она противоречит традициям республики. По его словам, выступления в поп-ММА – поведение на ринге и за его пределами – «вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем». Министр спорта республики подчеркнул, что на пресс-конференциях и публичных выступлениях такие спортсмены оскорбляют святое наследие чеченского народа, а «выходки, нецензурная речь и непристойное поведение» не только унижают их самих, но и «позорят весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом».

Федерация бокса России временно приостанавливала действие лицензии Hardcore FC в июле. Организация была предупреждена о том, что за повторные нарушения ее могут лишить лицензии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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