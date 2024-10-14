Федерация бокса России лишила лицензии промоушен кулачных боев Hardcore
Действие лицензий промоутеров ООО «Эйчэфси Медиа» (дисциплина «кулачный бой» вида спорта «бокс») и ООО «Боксинг Интертеймент» (дисциплина «профессиональный бокс» вида спорта «бокс»), имеющих непосредственное отношение к Hardcore fighting (Hardcore FC) и Hardcore boxing, прекращено. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.
Решение принято департаментами кулачного боя и профессионального бокса. В федерации сообщают, что меры приняты из-за грубых и систематических нарушений промоутерами правил бокса как вида спорта, а также «регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя».
«Эйчэфси Медиа» и «Боксинг Интертеймент» не представили соглашения между промоутером и бойцами, соглашения о бое, перечень профессиональных спортивных соревнований, а также порядок компенсации расходов, связанных с оплатой услуг судейских бригад.
Помимо прочего, в сети появились видео с уличными драками и оскорблениями между участниками соревнований.
8 октября министр спорта Чечни Ахмат Кадыров заявлял о необходимости прекратить деятельность в поп-ММА, так как она противоречит традициям республики. По его словам, выступления в поп-ММА – поведение на ринге и за его пределами – «вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем». Министр спорта республики подчеркнул, что на пресс-конференциях и публичных выступлениях такие спортсмены оскорбляют святое наследие чеченского народа, а «выходки, нецензурная речь и непристойное поведение» не только унижают их самих, но и «позорят весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом».
Федерация бокса России временно приостанавливала действие лицензии Hardcore FC в июле. Организация была предупреждена о том, что за повторные нарушения ее могут лишить лицензии.