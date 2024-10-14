Федерация бокса России лишила лицензии промоушен кулачных боев Hardcore

8 октября министр спорта Чечни Ахмат Кадыров заявлял о необходимости прекратить деятельность в поп-ММА, так как она противоречит традициям республики. По его словам, выступления в поп-ММА – поведение на ринге и за его пределами – «вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем». Министр спорта республики подчеркнул, что на пресс-конференциях и публичных выступлениях такие спортсмены оскорбляют святое наследие чеченского народа, а «выходки, нецензурная речь и непристойное поведение» не только унижают их самих, но и «позорят весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом».