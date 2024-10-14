Глава Минсельхоза Лут заменяет хлеб пастилой
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут призналась, что употребляет в пищу пастилу вместо хлеба. Об этом она сообщила на пленарной сессии на форуме «Сделано в России».
«Хочу сказать, что я фанатка "Белевской пастилы". Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и поэтому у меня всегда дома есть «Белевская пастила», – сказала Лут (цитата по ТАСС).
Министр добавила, что «Коломенская пастила» ей тоже нравится, но у нее совсем другой вкус. По мнению Лут, о российской пастиле необходимо узнать всему миру, так как это знаковый продукт. Минсельхоз будет работать над этим, добавила она.
Форум «Сделано в России» проходит 14 октября в Центре международной торговли в Москве. На форуме работает интерактивная выставочная зона площадью 450 кв. м, поделенная на кластеры «Промышленность и машиностроение», «IT», «Медицина», «Креативные индустрии». В экспозиции представлены более 50 отечественных производителей из разных регионов страны.