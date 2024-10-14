С 16 октября Эрмитаж вводит бесплатные билеты для многодетных семей
С 16 октября Эрмитаж вводит бесплатные билеты для многодетных семей в Главный музейный комплекс, говорится в сообщении музея в Telegram-канале.
При оформлении бесплатного билета члены многодетных семей могут предъявить кассиру и контролеру как удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи на бумажном носителе, так и электронное удостоверение на портале госуслуг.
Ранее многодетные семьи могли в любой день посетить Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода, а один раз в месяц (каждый третий четверг) – Главный музейный комплекс. В другие дни билеты для этой категории семей стоили 300 р.
С 1 сентября 2023 г. Эрмитаж сделал бесплатным вход в музей для ветеранов-участников спецоперации и их семей.