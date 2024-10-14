Бывшая яхта Трампа за $91 млн врезалась в причал в Тунисе
Яхта Kingdom 5-KR стоимостью $91 млн, когда-то принадлежавшая бывшему президенту США Дональду Трампу, врезалась в причал в Тунисе. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел 11 октября. На данный момент яхта принадлежит саудовскому принцу Аль-Валиду бен Талалу.
«В пятницу носовая часть суперъяхты Kingdom 5-KR водоизмещением 1768 тонн врезалась в каменный причал, из-за чего судно застряло у набережной», – говорится в сообщении.
По данным издания, 282-футовая лодка оказалась прижатой к причалу. Повреждения получили как само судно, так и набережная. По словам очевидца, яхта «не смогла вовремя остановиться и задела волнорез по правому борту». Ведется расследование для выяснения причин инцидента.
Яхта была построена в 1980 г. итальянским судостроителем Benetti за $100 млн по заказу саудовского миллиардера и торговца оружием Аднана Хашогги, который назвал ее Nabila. Судно также было показано в фильме Джеймсе Бонде 1983 г. «Никогда не говори «никогда». Раньше яхтой владел Дональд Трамп, переименовавший ее в Trump Princess в 1988 г.
Яхта вмещает 22 гостя в 11 каютах, а также 31 члена экипажа. На ней есть больница с операционной, пять палуб, вертолетная площадка, парикмахерская, сауна, частный кинотеатр, а также шесть гигантских холодильников, вмещающих трехмесячный запас продовольствия для 100 человек.