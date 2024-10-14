Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Бывшая яхта Трампа за $91 млн врезалась в причал в Тунисе

Ведомости

Яхта Kingdom 5-KR стоимостью $91 млн, когда-то принадлежавшая бывшему президенту США Дональду Трампу, врезалась в причал в Тунисе. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 11 октября. На данный момент яхта принадлежит саудовскому принцу Аль-Валиду бен Талалу.

«В пятницу носовая часть суперъяхты Kingdom 5-KR водоизмещением 1768 тонн врезалась в каменный причал, из-за чего судно застряло у набережной», – говорится в сообщении.

По данным издания, 282-футовая лодка оказалась прижатой к причалу. Повреждения получили как само судно, так и набережная. По словам очевидца, яхта «не смогла вовремя остановиться и задела волнорез по правому борту». Ведется расследование для выяснения причин инцидента.

Яхта была построена в 1980 г. итальянским судостроителем Benetti за $100 млн по заказу саудовского миллиардера и торговца оружием Аднана Хашогги, который назвал ее Nabila. Судно также было показано в фильме Джеймсе Бонде 1983 г. «Никогда не говори «никогда». Раньше яхтой владел Дональд Трамп, переименовавший ее в Trump Princess в 1988 г.

Яхта вмещает 22 гостя в 11 каютах, а также 31 члена экипажа. На ней есть больница с операционной, пять палуб, вертолетная площадка, парикмахерская, сауна, частный кинотеатр, а также шесть гигантских холодильников, вмещающих трехмесячный запас продовольствия для 100 человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных