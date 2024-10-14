Бывшая яхта Трампа за $91 млн врезалась в причал в Тунисе

Яхта была построена в 1980 г. итальянским судостроителем Benetti за $100 млн по заказу саудовского миллиардера и торговца оружием Аднана Хашогги, который назвал ее Nabila. Судно также было показано в фильме Джеймсе Бонде 1983 г. «Никогда не говори «никогда». Раньше яхтой владел Дональд Трамп, переименовавший ее в Trump Princess в 1988 г.