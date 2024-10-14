Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Доминикана выдала России осужденного за мошенничество на 30 млн рублей

Ведомости

В Доминикане российским правоохранителям передали гражданина РФ Армена Нерсесяна, осужденного за мошенничество на сумму более 30 млн руб. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила ТАСС.

Как рассказала Волк, Нерсесян организовал строительство многоквартирного дома в Анапе с 2014 по 2016 г. Инвесторы передали ему более 30 млн руб., ожидая, что получат помещения в собственность. Но Нерсесян не исполнил свои обязательства, и недвижимость досталась другим людям. Сам он покинул Россию.

В январе 2017 г. правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Через полгода фигуранта признали виновным, его объявили в международный розыск.

По словам Волк, о задержании Нерсесяна стало известно от доминиканских партнеров по каналам Интерпола. Осужденного доставят в Россию.

В декабре 2023 г. «Ведомости» писали об экстрадиции в Россию из Казахстана экс-сотрудника F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Никиты Кислицина для привлечения к уголовной ответственности. В РФ ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство). По версии следствия, в октябре 2022 г. Кислицин с сообщниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций. Информация была скопирована. После этого они вымогали около полмиллиона рублей в криптовалюте за нераспространение информации в публичных источниках.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных