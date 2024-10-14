Доминикана выдала России осужденного за мошенничество на 30 млн рублей
В Доминикане российским правоохранителям передали гражданина РФ Армена Нерсесяна, осужденного за мошенничество на сумму более 30 млн руб. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила ТАСС.
Как рассказала Волк, Нерсесян организовал строительство многоквартирного дома в Анапе с 2014 по 2016 г. Инвесторы передали ему более 30 млн руб., ожидая, что получат помещения в собственность. Но Нерсесян не исполнил свои обязательства, и недвижимость досталась другим людям. Сам он покинул Россию.
В январе 2017 г. правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Через полгода фигуранта признали виновным, его объявили в международный розыск.
По словам Волк, о задержании Нерсесяна стало известно от доминиканских партнеров по каналам Интерпола. Осужденного доставят в Россию.
В декабре 2023 г. «Ведомости» писали об экстрадиции в Россию из Казахстана экс-сотрудника F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Никиты Кислицина для привлечения к уголовной ответственности. В РФ ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство). По версии следствия, в октябре 2022 г. Кислицин с сообщниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций. Информация была скопирована. После этого они вымогали около полмиллиона рублей в криптовалюте за нераспространение информации в публичных источниках.