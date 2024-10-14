Доминикана выдала России осужденного за мошенничество на 30 млн рублей

В декабре 2023 г. «Ведомости» писали об экстрадиции в Россию из Казахстана экс-сотрудника F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Никиты Кислицина для привлечения к уголовной ответственности. В РФ ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство). По версии следствия, в октябре 2022 г. Кислицин с сообщниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций. Информация была скопирована. После этого они вымогали около полмиллиона рублей в криптовалюте за нераспространение информации в публичных источниках.