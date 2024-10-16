Парламент Киргизии одобрил строительство девяти школ с обучением на русском

В сентябре 2023 г. президент России Владимир Путин сообщил, что в Киргизии построят девять русскоязычных школ до 2027 г. Они, по словам главы государства, будут располагаться в семи городах и двух селах. Школы рассчитаны на 11 000 детей. Путин добавил, что новые образовательные учреждения будут оборудованы «в соответствии с самыми передовыми технологиями».