Парламент Киргизии одобрил строительство девяти школ с обучением на русском
Парламент Киргизии одобрил соглашение, которое предусматривает строительство девяти русскоязычных школ в стране. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного органа.
«Депутаты рассмотрели и приняли законопроект »О ратификации соглашения о гранте между Кыргызской Республикой и Евразийским банком развития, подписанного 23 июля 2024 г. в городе Бишкек» в первом чтении», – говорится в сообщении на сайте.
Соглашение предусматривает порядок предоставления гранта, в рамках которого Евразийский банк развития (ЕАБР) обеспечит строительство школ, их материально-техническое оснащение и передачу Киргизии на безвозмездной основе.
В сентябре 2023 г. президент России Владимир Путин сообщил, что в Киргизии построят девять русскоязычных школ до 2027 г. Они, по словам главы государства, будут располагаться в семи городах и двух селах. Школы рассчитаны на 11 000 детей. Путин добавил, что новые образовательные учреждения будут оборудованы «в соответствии с самыми передовыми технологиями».