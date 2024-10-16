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Парламент Киргизии одобрил строительство девяти школ с обучением на русском

Ведомости

Парламент Киргизии одобрил соглашение, которое предусматривает строительство девяти русскоязычных школ в стране. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного органа.

«Депутаты рассмотрели и приняли законопроект »О ратификации соглашения о гранте между Кыргызской Республикой и Евразийским банком развития, подписанного 23 июля 2024 г. в городе Бишкек» в первом чтении», – говорится в сообщении на сайте.

Соглашение предусматривает порядок предоставления гранта, в рамках которого Евразийский банк развития (ЕАБР) обеспечит строительство школ, их материально-техническое оснащение и передачу Киргизии на безвозмездной основе.

В сентябре 2023 г. президент России Владимир Путин сообщил, что в Киргизии построят девять русскоязычных школ до 2027 г. Они, по словам главы государства, будут располагаться в семи городах и двух селах. Школы рассчитаны на 11 000 детей. Путин добавил, что новые образовательные учреждения будут оборудованы «в соответствии с самыми передовыми технологиями». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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