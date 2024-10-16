«РИА Новости»: подозреваемый во взрыве в Москве был спецназовцем в Белоруссии

15 октября «Ведомости» сообщали о взрыве во дворе дома на Профсоюзной улице после того, как мужчина и мальчик нашли подозрительный предмет на капоте внедорожника Tank. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство.