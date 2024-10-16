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«РИА Новости»: подозреваемый во взрыве в Москве был спецназовцем в Белоруссии

Ведомости

Подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы Виталий Слободяник служил в спецназе Белоруссии, сообщает «РИА Новости». Взрыв произошел утром 15 октября, в результате него пострадал ресторатор Виктор Мишачев и бизнес-партнер фигуранта.

Как уточнило столичное управление СК, 50-летний директор и соучредитель ООО «Шейкер групп», один из проектов которого – бар «Гадкий койот», попал в реанимацию. Еще одним учредителем бара является Слободяник, ему принадлежит 25% долей. Он также владеет долями в заведениях Dirty dance bar и «Бунин бар» в Екатеринбурге.

На странице задержанного в соцсети «Одноклассники» указано, что он служил в войсковой части 3214 – части в составе внутренних войск МВД Белоруссии.

В ходе проведения обыска по адресу регистрации Слободяника было найдено семь единиц оружия и 20 упаковок патронов.

15 октября «Ведомости» сообщали о взрыве во дворе дома на Профсоюзной улице после того, как мужчина и мальчик нашли подозрительный предмет на капоте внедорожника Tank. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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