«РИА Новости»: подозреваемый во взрыве в Москве был спецназовцем в Белоруссии
Подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы Виталий Слободяник служил в спецназе Белоруссии, сообщает «РИА Новости». Взрыв произошел утром 15 октября, в результате него пострадал ресторатор Виктор Мишачев и бизнес-партнер фигуранта.
Как уточнило столичное управление СК, 50-летний директор и соучредитель ООО «Шейкер групп», один из проектов которого – бар «Гадкий койот», попал в реанимацию. Еще одним учредителем бара является Слободяник, ему принадлежит 25% долей. Он также владеет долями в заведениях Dirty dance bar и «Бунин бар» в Екатеринбурге.
На странице задержанного в соцсети «Одноклассники» указано, что он служил в войсковой части 3214 – части в составе внутренних войск МВД Белоруссии.
В ходе проведения обыска по адресу регистрации Слободяника было найдено семь единиц оружия и 20 упаковок патронов.
15 октября «Ведомости» сообщали о взрыве во дворе дома на Профсоюзной улице после того, как мужчина и мальчик нашли подозрительный предмет на капоте внедорожника Tank. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство.