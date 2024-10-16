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Наемника из США Троя Оффенбекера объявили в международный розыск

Ведомости

Гражданин США Трой Оффенбекер, обвиняемый в наемничестве, объявлен в международный розыск в России. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Против 39-летнего Оффенбекера возбуждено уголовное дело об участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение.

Следствие полагает, что с мая 2022 г. по август 2024 г. американец участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это ему передали вознаграждение, эквивалентное более 2,2 млн руб.

Обвиняемый заочно арестован. Уголовное дело передано в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

15 октября Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Грузии Алеко Хецуриани к 14 годам лишения свободы по делу об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Хецуриани с 3 марта 2022 г. находился на территории ДНР, где участвовал в боевых действиях на стороне Киева. Его служба длилась до июля 2024 г., он получил за нее вознаграждение в размере, эквивалентном более 3,1 млн руб.

После начала в феврале 2022 г. специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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