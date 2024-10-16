Наемника из США Троя Оффенбекера объявили в международный розыск

15 октября Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Грузии Алеко Хецуриани к 14 годам лишения свободы по делу об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Хецуриани с 3 марта 2022 г. находился на территории ДНР, где участвовал в боевых действиях на стороне Киева. Его служба длилась до июля 2024 г., он получил за нее вознаграждение в размере, эквивалентном более 3,1 млн руб.