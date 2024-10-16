Наемника из США Троя Оффенбекера объявили в международный розыск
Гражданин США Трой Оффенбекер, обвиняемый в наемничестве, объявлен в международный розыск в России. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Против 39-летнего Оффенбекера возбуждено уголовное дело об участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение.
Следствие полагает, что с мая 2022 г. по август 2024 г. американец участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это ему передали вознаграждение, эквивалентное более 2,2 млн руб.
Обвиняемый заочно арестован. Уголовное дело передано в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
15 октября Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Грузии Алеко Хецуриани к 14 годам лишения свободы по делу об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Хецуриани с 3 марта 2022 г. находился на территории ДНР, где участвовал в боевых действиях на стороне Киева. Его служба длилась до июля 2024 г., он получил за нее вознаграждение в размере, эквивалентном более 3,1 млн руб.
После начала в феврале 2022 г. специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.