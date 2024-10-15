Суд приговорил военнослужащего ВСУ из Грузии к 14 годам колонии

По данным Следственного комитета (СК) России, 39-летний Хецуриани после 24 февраля 2022 г. прибыл в пункт постоянной дислокации «Грузинского национального легиона» в Киеве, где вступил в его ряды в качестве наемника и прошел военную подготовку. С 3 марта 2022 г. он находился на территории ДНР, где участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск.