Суд приговорил военнослужащего ВСУ из Грузии к 14 годам колонии
Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданина Грузии Алеко Хецуриани к 14 годам лишения свободы по делу об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По данным Следственного комитета (СК) России, 39-летний Хецуриани после 24 февраля 2022 г. прибыл в пункт постоянной дислокации «Грузинского национального легиона» в Киеве, где вступил в его ряды в качестве наемника и прошел военную подготовку. С 3 марта 2022 г. он находился на территории ДНР, где участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск.
В Генпрокуратуре уточнили, что служба Хецуриани в качестве наемника длилась по июль 2024 г. За нее он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 3,1 млн руб., сообщается на сайте ведомства.
Хецуриани был объявлен прокуратурой ДНР в международный розыск еще в сентябре этого года. Суд заочно признал его виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и приговорил к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
26 сентября в СК заявили, что к уголовной ответственности привлечено уже 785 иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. 4 октября директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.