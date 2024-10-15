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Суд приговорил военнослужащего ВСУ из Грузии к 14 годам колонии

Ведомости

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданина Грузии Алеко Хецуриани к 14 годам лишения свободы по делу об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По данным Следственного комитета (СК) России, 39-летний Хецуриани после 24 февраля 2022 г. прибыл в пункт постоянной дислокации «Грузинского национального легиона» в Киеве, где вступил в его ряды в качестве наемника и прошел военную подготовку. С 3 марта 2022 г. он находился на территории ДНР, где участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск.

В Генпрокуратуре уточнили, что служба Хецуриани в качестве наемника длилась по июль 2024 г. За нее он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 3,1 млн руб., сообщается на сайте ведомства.

Хецуриани был объявлен прокуратурой ДНР в международный розыск еще в сентябре этого года. Суд заочно признал его виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и приговорил к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

26 сентября в СК заявили, что к уголовной ответственности привлечено уже 785 иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. 4 октября директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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