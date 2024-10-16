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СК завершил расследование дела о взятках в строительном предприятии Минобороны

Ведомости

Завершено расследование в отношении начальника ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны России Игоря Куща по делу о получении взяток на сумму более 34 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Он обвиняется в совершении пяти эпизодов по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в период с декабря 2022 г. по март 2024 г. Кущ получил более 34 млн руб. от представителей бизнеса за приобретение высвобождаемой дорожно-строительной техники, закрепленной за строительным предприятием Минобороны. Как отмечает ведомство, суд отправил Куща в СИЗО, а на его имущество стоимостью более 50 млн руб. наложен арест.

15 октября в СК сообщали о завершении расследования в отношении представителей ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» и ООО «Альянс», проходящих в качестве обвиняемых по делу о даче взяток в особо крупных размерах в рамках исполнения государственного оборонного заказа. По версии следствия, в период с 2018-го по 2023 г. в целях ослабления контроля, получения привилегий и преференций при исполнении государственных контрактов представители предприятий передали взятки на сумму более 22,5 млн руб. принимающему работы лицу. Также следствие установило, что за тот же период в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны заключило с «Санкт-Петербургской энергетической лабораторей» и «Альянсом» ряд государственных контрактов на общую сумму свыше 1,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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