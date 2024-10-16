СК завершил расследование дела о взятках в строительном предприятии Минобороны

15 октября в СК сообщали о завершении расследования в отношении представителей ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» и ООО «Альянс», проходящих в качестве обвиняемых по делу о даче взяток в особо крупных размерах в рамках исполнения государственного оборонного заказа. По версии следствия, в период с 2018-го по 2023 г. в целях ослабления контроля, получения привилегий и преференций при исполнении государственных контрактов представители предприятий передали взятки на сумму более 22,5 млн руб. принимающему работы лицу. Также следствие установило, что за тот же период в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны заключило с «Санкт-Петербургской энергетической лабораторей» и «Альянсом» ряд государственных контрактов на общую сумму свыше 1,2 млрд руб.