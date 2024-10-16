СК завершил расследование дела о взятках в строительном предприятии Минобороны
Завершено расследование в отношении начальника ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны России Игоря Куща по делу о получении взяток на сумму более 34 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.
Он обвиняется в совершении пяти эпизодов по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в период с декабря 2022 г. по март 2024 г. Кущ получил более 34 млн руб. от представителей бизнеса за приобретение высвобождаемой дорожно-строительной техники, закрепленной за строительным предприятием Минобороны. Как отмечает ведомство, суд отправил Куща в СИЗО, а на его имущество стоимостью более 50 млн руб. наложен арест.
15 октября в СК сообщали о завершении расследования в отношении представителей ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» и ООО «Альянс», проходящих в качестве обвиняемых по делу о даче взяток в особо крупных размерах в рамках исполнения государственного оборонного заказа. По версии следствия, в период с 2018-го по 2023 г. в целях ослабления контроля, получения привилегий и преференций при исполнении государственных контрактов представители предприятий передали взятки на сумму более 22,5 млн руб. принимающему работы лицу. Также следствие установило, что за тот же период в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны заключило с «Санкт-Петербургской энергетической лабораторей» и «Альянсом» ряд государственных контрактов на общую сумму свыше 1,2 млрд руб.