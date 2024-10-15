СК завершил расследование о взятках при исполнении гособоронзаказа
Завершено предварительное следствие в отношении представителей ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» и ООО «Альянс», проходящих в качестве обвиняемых по делу о даче взяток в особо крупных размерах в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Сумма взяток составила более 22,5 млн руб., сообщил СК в своем Telegram-канале.
По версии следствия, в период с 2018 по 2023 г. в целях ослабления контроля, получения привилегий и преференций при исполнении государственных контрактов представители предприятий передали взятки на сумму более 22,5 млн руб. принимающему работы лицу. Также следствие установило, что за тот же период в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны заключило с «Санкт-Петербургской энергетической лабораторей» и «Альянсом» ряд государственных контрактов на общую сумму свыше 1,2 млрд руб.
14 октября Басманный суд Москвы продлил до 23 декабря арест главе компании ООО «Олимпситистрой» Александру Фомину, который проходит по делу о взятке экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова. Ранее до аналогичной даты был продлен арест и Иванову. Его задержали в апреле 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По его делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель «Олимпситистроя», Фомин и другие лица. По версии следствия, Иванов получил взятку за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Здания возводились фирмой «Олимпситистрой». На трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но при проверке были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млрд руб.
10 октября Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил экс-главу отдела Главного управления связи Минобороны Сергея Слюсаря к штрафу в 2,5 млн руб. по делу о взятке. Суд признал виновным Слюсаря по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), по версии следствия, он получил взятку от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». В качестве взятки осужденный получил электросамокат, квадрокоптер и телевизор.