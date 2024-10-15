СК завершил расследование о взятках при исполнении гособоронзаказа

14 октября Басманный суд Москвы продлил до 23 декабря арест главе компании ООО «Олимпситистрой» Александру Фомину, который проходит по делу о взятке экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова. Ранее до аналогичной даты был продлен арест и Иванову. Его задержали в апреле 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По его делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель «Олимпситистроя», Фомин и другие лица. По версии следствия, Иванов получил взятку за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Здания возводились фирмой «Олимпситистрой». На трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но при проверке были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млрд руб.