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СК завершил расследование о взятках при исполнении гособоронзаказа

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Завершено предварительное следствие в отношении представителей ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» и ООО «Альянс», проходящих в качестве обвиняемых по делу о даче взяток в особо крупных размерах в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Сумма взяток составила более 22,5 млн руб., сообщил СК в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в период с 2018 по 2023 г. в целях ослабления контроля, получения привилегий и преференций при исполнении государственных контрактов представители предприятий передали взятки на сумму более 22,5 млн руб. принимающему работы лицу. Также следствие установило, что за тот же период в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны заключило с «Санкт-Петербургской энергетической лабораторей» и «Альянсом» ряд государственных контрактов на общую сумму свыше 1,2 млрд руб.

14 октября Басманный суд Москвы продлил до 23 декабря арест главе компании ООО «Олимпситистрой» Александру Фомину, который проходит по делу о взятке экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова. Ранее до аналогичной даты был продлен арест и Иванову. Его задержали в апреле 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По его делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель «Олимпситистроя», Фомин и другие лица. По версии следствия, Иванов получил взятку за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Здания возводились фирмой «Олимпситистрой». На трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но при проверке были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млрд руб.

10 октября Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил экс-главу отдела Главного управления связи Минобороны Сергея Слюсаря к штрафу в 2,5 млн руб. по делу о взятке. Суд признал виновным Слюсаря по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), по версии следствия, он получил взятку от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». В качестве взятки осужденный получил электросамокат, квадрокоптер и телевизор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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