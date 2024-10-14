Суд оставил в СИЗО проходящего по делу Тимура Иванова бизнесмена

Ранее до аналогичной даты был продлен арест и Иванову. Его задержали в апреле 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По его делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель «Олимпситистрой», Фомин и другие неустановленные лица. По версии следствия, Иванов получил взятку за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Здания возводились фирмой «Олимпситистрой». На трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но при проверке были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млрд руб.