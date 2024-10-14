Суд оставил в СИЗО проходящего по делу Тимура Иванова бизнесмена
Басманный суд Москвы продлил до 23 декабря арест главе компании ООО «Олимпситистрой» Александру Фомину, который проходит по делу о взятке экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее до аналогичной даты был продлен арест и Иванову. Его задержали в апреле 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По его делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель «Олимпситистрой», Фомин и другие неустановленные лица. По версии следствия, Иванов получил взятку за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Здания возводились фирмой «Олимпситистрой». На трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но при проверке были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млрд руб.
7 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что бывшему замминистра обороны предъявили еще одно обвинение – два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что Иванов под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты перечислил на счета компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» более 3 млрд руб., выданных банком «Интеркоммерц». Кроме того, утверждается, что через дочернюю компанию Минобороны «Туринвест сервисиз лимитед» Иванов купил два судна для Керченской переправы. Ущерб составил более 200 млн руб.