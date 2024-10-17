В Москве двух мужчин лишили гражданства РФ из-за не постановки на воинский учет

В ведомстве заявили, что полиция вместе с военным комиссариатом столицы нашли двух мужчин, которые не встали на воинский учет в течение двух недель, как это положено по закону. После выявления нарушения их лишили приобретенного гражданства, российские паспорта были изъяты и признаны недействительными.