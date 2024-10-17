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В Москве двух мужчин лишили гражданства РФ из-за не постановки на воинский учет

Ведомости

В Москве двух мужчин, которые не встали на воинский учет в положенный срок, лишили приобретенного российского гражданства, говорится в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк в Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что полиция вместе с военным комиссариатом столицы нашли двух мужчин, которые не встали на воинский учет в течение двух недель, как это положено по закону. После выявления нарушения их лишили приобретенного гражданства, российские паспорта были изъяты и признаны недействительными.

«Нарушители были лично уведомлены о принятых решениях. Им сообщили о необходимости покинуть страну», – говорится в сообщеии.

Поправки о лишении приобретенного гражданства в случае уклонения от постановки на воинский учет президент РФ Владимир Путин подписал 8 августа. К основаниям для прекращения гражданства добавилось «неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет». В перечне причин для лишения гражданства уже были сообщение заведомо ложных сведений и совершение преступления или действий, создающих угрозу нацбезопасности.

Депутаты Госдумы приняли законопроект, которым внесли поправки в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации», 1 августа, а 2 августа документ был одобрен Советом Федерации. Закон вступил в силу со дня опубликования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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