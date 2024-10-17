В Москве двух мужчин лишили гражданства РФ из-за не постановки на воинский учет
В Москве двух мужчин, которые не встали на воинский учет в положенный срок, лишили приобретенного российского гражданства, говорится в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк в Telegram-канале.
В ведомстве заявили, что полиция вместе с военным комиссариатом столицы нашли двух мужчин, которые не встали на воинский учет в течение двух недель, как это положено по закону. После выявления нарушения их лишили приобретенного гражданства, российские паспорта были изъяты и признаны недействительными.
«Нарушители были лично уведомлены о принятых решениях. Им сообщили о необходимости покинуть страну», – говорится в сообщеии.
Поправки о лишении приобретенного гражданства в случае уклонения от постановки на воинский учет президент РФ Владимир Путин подписал 8 августа. К основаниям для прекращения гражданства добавилось «неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет». В перечне причин для лишения гражданства уже были сообщение заведомо ложных сведений и совершение преступления или действий, создающих угрозу нацбезопасности.
Депутаты Госдумы приняли законопроект, которым внесли поправки в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации», 1 августа, а 2 августа документ был одобрен Советом Федерации. Закон вступил в силу со дня опубликования.