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В Госдуму внесен проект об аресте имущества нарушивших КоАП релокантов

Действующее законодательство не позволяет привлекать их к административной ответственности
Ведомости

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму законопроект, которым предлагается использовать арест имущества за административное правонарушение, совершенное за пределами России и направленное против интересов страны. Документ опубликован в думской базе.

Согласно пояснительной записке, на фоне спецоперации участились случаи совершения гражданами России в других странах публичных действий, которые направлены против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ. Действующее законодательство не позволяет привлекать их к административной ответственности. Законопроектом предлагается распространить применение административных мер к лицам, совершившим правонарушения за границей, если эти действия были направлены против интересов России.

«В целях недопущения уклонения правонарушителей от административной ответственности и обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за административное правонарушение, совершенное за пределами Российской Федерации и направленное против интересов Российской Федерации, предлагается применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении», – сказано в пояснительной записке.

9 октября Госсовет Татарстана сообщил о планах внести в Госдуму проект об установлении наказания за административное правонарушение, которое было совершено за пределами России и направлено против ее интересов. Председатель комитета по вопросам законности и правопорядка Александр Чубаров уточнил, что эта инициатива связана с законом об иноагентах.

В октябре 2023 г. Госсовет Татарстана предложил штрафовать релокантов за дискредитацию армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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