В Госдуму внесен проект об аресте имущества нарушивших КоАП релокантов

Согласно пояснительной записке, на фоне спецоперации участились случаи совершения гражданами России в других странах публичных действий, которые направлены против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ. Действующее законодательство не позволяет привлекать их к административной ответственности. Законопроектом предлагается распространить применение административных мер к лицам, совершившим правонарушения за границей, если эти действия были направлены против интересов России.