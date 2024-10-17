В Госдуму внесен проект об аресте имущества нарушивших КоАП релокантов

В Госдуму внесен проект об аресте имущества нарушивших КоАП релокантовДействующее законодательство не позволяет привлекать их к административной ответственности
Государственный совет Татарстана внес в Госдуму законопроект, которым предлагается использовать арест имущества за административное правонарушение, совершенное за пределами России и направленное против интересов страны. Документ опубликован в думской базе.
Согласно пояснительной записке, на фоне спецоперации участились случаи совершения гражданами России в других странах публичных действий, которые направлены против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ. Действующее законодательство не позволяет привлекать их к административной ответственности. Законопроектом предлагается распространить применение административных мер к лицам, совершившим правонарушения за границей, если эти действия были направлены против интересов России.
«В целях недопущения уклонения правонарушителей от административной ответственности и обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за административное правонарушение, совершенное за пределами Российской Федерации и направленное против интересов Российской Федерации, предлагается применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении», – сказано в пояснительной записке.
9 октября Госсовет Татарстана сообщил о планах внести в Госдуму проект об установлении наказания за административное правонарушение, которое было совершено за пределами России и направлено против ее интересов. Председатель комитета по вопросам законности и правопорядка Александр Чубаров уточнил, что эта инициатива связана с законом об иноагентах.