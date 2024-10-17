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Путин заявил о политизированности мирового спорта

Президент пообещал вручить заслуженные госнаграды российским паралимпийцам
Ведомости

Президент России Владимир Путин, выступая в Уфе на встрече с участниками турнира для ветеранов спецоперации, заявил о политизированности спорта на международной арене. Даже российским паралимпийцам «не дают нормально выступать», приводит слова президента Telegram-канал Кремля.

Путин подчеркнул, что мировому спорту предстоит обсудить вопросы устранения раскола «международной спортивной семьи», «очистить спорт от вульгарной политизации» и «унизительной дискриминации». В том числе по признаку гражданства и национальности атлетов, пояснил президент. Также Путин пообещал вручить заслуженные госнаграды российским паралимпийцам, уточнив, что церемония пройдет в Кремле позже. За 10 лет в создание доступной спортивной инфраструктуры в России было вложено более триллиона руб., добавил Путин.

17 октября Путин прибыл в Уфу с рабочим визитом. Российский лидер посетил местный Центр спортивной подготовки по фехтованию Башкортостана. С 17 по 19 октября в Уфе проходит форум «Россия – спортивная держава». Президент распорядился провести международный форум 19 марта этого года. В 2025 г. проведение мероприятий планируется в Самаре. Прошлый визит президента в столицу Башкортостана состоялся в январе 2023 г. Тогда глава государства присутствовал на церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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