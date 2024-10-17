Путин заявил о политизированности мирового спорта

Путин подчеркнул, что мировому спорту предстоит обсудить вопросы устранения раскола «международной спортивной семьи», «очистить спорт от вульгарной политизации» и «унизительной дискриминации». В том числе по признаку гражданства и национальности атлетов, пояснил президент. Также Путин пообещал вручить заслуженные госнаграды российским паралимпийцам, уточнив, что церемония пройдет в Кремле позже. За 10 лет в создание доступной спортивной инфраструктуры в России было вложено более триллиона руб., добавил Путин.