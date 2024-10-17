Путин заявил о политизированности мирового спорта

Путин заявил о политизированности мирового спортаПрезидент пообещал вручить заслуженные госнаграды российским паралимпийцам
Президент России Владимир Путин, выступая в Уфе на встрече с участниками турнира для ветеранов спецоперации, заявил о политизированности спорта на международной арене. Даже российским паралимпийцам «не дают нормально выступать», приводит слова президента Telegram-канал Кремля.
Путин подчеркнул, что мировому спорту предстоит обсудить вопросы устранения раскола «международной спортивной семьи», «очистить спорт от вульгарной политизации» и «унизительной дискриминации». В том числе по признаку гражданства и национальности атлетов, пояснил президент. Также Путин пообещал вручить заслуженные госнаграды российским паралимпийцам, уточнив, что церемония пройдет в Кремле позже. За 10 лет в создание доступной спортивной инфраструктуры в России было вложено более триллиона руб., добавил Путин.
17 октября Путин прибыл в Уфу с рабочим визитом. Российский лидер посетил местный Центр спортивной подготовки по фехтованию Башкортостана. С 17 по 19 октября в Уфе проходит форум «Россия – спортивная держава». Президент распорядился провести международный форум 19 марта этого года. В 2025 г. проведение мероприятий планируется в Самаре. Прошлый визит президента в столицу Башкортостана состоялся в январе 2023 г. Тогда глава государства присутствовал на церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.