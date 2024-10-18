Суд в Москве арестовал пятерых участников преступной группировки из 1990-х годов
Замоскворецкий суд Москвы арестовал пятерых участников преступной группировки, которая действовала в столице свыше 20 лет назад. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.
Под стражу помещены помощник председателя союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин, а также Виктор Волков, Алексей Калмынин, Олег Мальцев и Александр Тулупов.
«По версии следствия, фигуранты совершили ряд убийств и покушений на убийства общественно опасным способом в период с 1998 по 2006 гг.», – говорится в сообщении.
По версии следователей, являвшийся «авторитетом» «ореховской» преступной группировки Стерлядкин организовал серию покушений на членов этой же группировки, чтобы отомстить за убийство в 1993 г. двух своих приятелей, пишет «Коммерсантъ».
В июне Коптевский суд Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил участника «коптевской» группировки Сергея Замараева к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В суде было установлено, что фигурант и его подельники из «ореховской» группировки в 1996 г. совершили убийство предпринимателя и участника «мазутинской» банды Владимира Кутепова. Сделали они это по указанию руководителей своих ОПГ.