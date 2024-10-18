Суд в Москве арестовал пятерых участников преступной группировки из 1990-х годов

В июне Коптевский суд Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил участника «коптевской» группировки Сергея Замараева к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В суде было установлено, что фигурант и его подельники из «ореховской» группировки в 1996 г. совершили убийство предпринимателя и участника «мазутинской» банды Владимира Кутепова. Сделали они это по указанию руководителей своих ОПГ.