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Суд в Москве арестовал пятерых участников преступной группировки из 1990-х годов

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы арестовал пятерых участников преступной группировки, которая действовала в столице свыше 20 лет назад. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

Под стражу помещены помощник председателя союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин, а также Виктор Волков, Алексей Калмынин, Олег Мальцев и Александр Тулупов.

«По версии следствия, фигуранты совершили ряд убийств и покушений на убийства общественно опасным способом в период с 1998 по 2006 гг.», – говорится в сообщении.

По версии следователей, являвшийся «авторитетом» «ореховской» преступной группировки Стерлядкин организовал серию покушений на членов этой же группировки, чтобы отомстить за убийство в 1993 г. двух своих приятелей, пишет «Коммерсантъ».

В июне Коптевский суд Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил участника «коптевской» группировки Сергея Замараева к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В суде было установлено, что фигурант и его подельники из «ореховской» группировки в 1996 г. совершили убийство предпринимателя и участника «мазутинской» банды Владимира Кутепова. Сделали они это по указанию руководителей своих ОПГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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