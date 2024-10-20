Три человека погибли при стрельбе в штате Миссисипи
Три человека погибли, еще восемь ранены в результате стрельбы в 3 км от американского города Лексингтон в округе Холмс, штат Миссисипи, сообщает AP.
Трагедия произошла в субботу, когда группа из нескольких сотен человек праздновала на открытом воздухе победу школьной команды по футболу. По неустановленной причине между несколькими мужчинами завязалась драка, в результате которой как минимум два человека открыли огонь по остальным.
Двум из погибших было по 19 лет, а третьему – 25. Пострадавшие были доставлены по воздуху в местные больницы.
Как рассказал шериф округа с населением 16 000 человек Уилли Марч, в нем «то и дело» происходят перестрелки с участием молодых людей. По его словам, это часто это происходит из-за того, что у них с кем-то «разногласия».