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К предпринимателю Арсению Шульгину подали иск на $587 000

Ведомости

Бизнесмен Валентин Демчук подал иск в Тверской суд Москвы о взыскании с предпринимателя, сына певицы Валерии Арсения Шульгина $587 000. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на материалы искового заявления.

Демчук просит суд взыскать с Шульгина более $587 000 по договору займа, следует из заявления. Агентству также подтвердили в суде, что иск приняли к производству 7 июня 2024 г., сейчас суд продолжает его рассмотрение.

По данным ТАСС, процедуру отложили до конца ноября. Отмечается, что итоговая сумма исковых требований менялась несколько раз. Следующее судебное заседание назначено на 28 ноября.

СМИ сообщали, что в 2021 г. Шульгина обвинили в финансовом мошенничестве. Мосгорсуд обязал предпринимателя выплатить компенсацию одному из пострадавших по фамилии Прохоров, писала «Экспресс-газета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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