К предпринимателю Арсению Шульгину подали иск на $587 000
Бизнесмен Валентин Демчук подал иск в Тверской суд Москвы о взыскании с предпринимателя, сына певицы Валерии Арсения Шульгина $587 000. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на материалы искового заявления.
Демчук просит суд взыскать с Шульгина более $587 000 по договору займа, следует из заявления. Агентству также подтвердили в суде, что иск приняли к производству 7 июня 2024 г., сейчас суд продолжает его рассмотрение.
По данным ТАСС, процедуру отложили до конца ноября. Отмечается, что итоговая сумма исковых требований менялась несколько раз. Следующее судебное заседание назначено на 28 ноября.
СМИ сообщали, что в 2021 г. Шульгина обвинили в финансовом мошенничестве. Мосгорсуд обязал предпринимателя выплатить компенсацию одному из пострадавших по фамилии Прохоров, писала «Экспресс-газета».