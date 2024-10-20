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В Вильнюсе задержали подозреваемого в поджоге двери здания минобороны

Ведомости

В здании министерства национальной обороны Литвы в Вильнюсе произошел пожар, предположительно начавшийся после поджога входной двери, сообщает LRT.

Пожарная сигнализация сработала в здании ведомства 20 октября около 7:00, задымление было на первом этаже, сообщили в департаменте пожарной защиты. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что со стороны двора горела неиспользуемая деревянная входная дверь. Примерно через час пожар потушили.

Представитель департамента полиции Рамунас Матонис сообщил LRT о задержании подозреваемого в поджоге, им оказался литовец 1984 года рождения. Правоохранители отметили, что мужчина «вел себя неадекватно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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