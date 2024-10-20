В Вильнюсе задержали подозреваемого в поджоге двери здания минобороны

Пожарная сигнализация сработала в здании ведомства 20 октября около 7:00, задымление было на первом этаже, сообщили в департаменте пожарной защиты. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что со стороны двора горела неиспользуемая деревянная входная дверь. Примерно через час пожар потушили.