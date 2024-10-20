Погибшую в Турции россиянку похоронили в провинции Орду

Тело Караджи нашли в ореховой роще Орду 15 октября. На связь она перестала выходить с 8 октября – тогда она вышла из дома в районе Алтынорду, после чего пропала. Родственники обратились в полицию в тот же день. Причина смерти Караджи пока не установлена, правоохранительные органы проводят расследование.