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Погибшую в Турции россиянку похоронили в провинции Орду

Ведомости

Россиянку Маргариту Караджу, которая погибла в Турции, похоронили в провинции Орду. Об этом сообщает издание OrduGazete.

Траурная церемония прошла на кладбище Хатипли. Молитву прочитал местный пастор протестантской церкви Том Скотт. На церемонии присутствовали родственники погибшей из России и Турции.

Тело Караджи нашли в ореховой роще Орду 15 октября. На связь она перестала выходить с 8 октября – тогда она вышла из дома в районе Алтынорду, после чего пропала. Родственники обратились в полицию в тот же день. Причина смерти Караджи пока не установлена, правоохранительные органы проводят расследование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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