«Фобос»: климатическая зима в Москве начнется в начале декабря
Климатическая зима в Москве наступит в начале декабря, на 20 суток позже положенного. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве климатическая зима должна наступить 13 декабря», – отметил он, добавив, что позднее наступление зимы в этом году свидетельствует о глобальном изменении климата. По словам синоптика, продолжительность осени увеличилась примерно на 20 суток.
14 октября в Москве выпал первый снег, он сопровождался резкими порывами ветра и дождем. Столбик термометра опускался до +1 градуса, но затем произошло небольшое потепление, выпавший снег быстро растаял. Такая картина характерна для первых дней ноября, говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В 2023 г. первый снег в Москве выпал 10 октября.