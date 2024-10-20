«Фобос»: климатическая зима в Москве начнется в начале декабря

14 октября в Москве выпал первый снег, он сопровождался резкими порывами ветра и дождем. Столбик термометра опускался до +1 градуса, но затем произошло небольшое потепление, выпавший снег быстро растаял. Такая картина характерна для первых дней ноября, говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В 2023 г. первый снег в Москве выпал 10 октября.