В МЧС предупредили о съемках фильма со спецтехникой у отеля «Хилтон» в Москве
На территории отеля «Хилтон» на Ленинградской улице в Москве будут проходить съемки учебно-методического фильма в период с 21 по 22 октября, для этого на месте будет присутствовать спасательная техника, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС России.
«Будут задействованы силы и средства пожарно-спасательных подразделений Центрального административного округа», – говорится в сообщении.
Съемки начнутся в 9 утра, в связи с этим в чрезвычайном ведомстве призвали горожан не волноваться при виде скопления спецтехники и спасателей возле отеля, поскольку все эти средства задействованы в съемках фильма.
«Просим сохранять спокойствие и не паниковать», – добавили в МЧС.