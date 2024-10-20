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В МЧС предупредили о съемках фильма со спецтехникой у отеля «Хилтон» в Москве

Ведомости

На территории отеля «Хилтон» на Ленинградской улице в Москве будут проходить съемки учебно-методического фильма в период с 21 по 22 октября, для этого на месте будет присутствовать спасательная техника, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС России.

«Будут задействованы силы и средства пожарно-спасательных подразделений Центрального административного округа», – говорится в сообщении.

Съемки начнутся в 9 утра, в связи с этим в чрезвычайном ведомстве призвали горожан не волноваться при виде скопления спецтехники и спасателей возле отеля, поскольку все эти средства задействованы в съемках фильма.

«Просим сохранять спокойствие и не паниковать», – добавили в МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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