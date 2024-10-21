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В России за год ликвидировано более 5000 незаконных мест складирования отходов

Ведомости

В результате прокурорского реагирования за последний год было ликвидировано свыше 5000 незаконных мест складирования отходов, рекультивировано 70 объектов негативного воздействия на площади 750 га, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на первом саммите руководителей прокурорских служб «группы двадцати» (G20).

«По результатам надзорных мероприятий за 2,5 года на более чем 5000 промышленных объектах устранены нарушения законов, в том числе обеспечено соблюдение экологических нормативов, установлены санитарно-защитные зоны, оформлены необходимые разрешения», – рассказал Краснов в рамках саммита.

За последние 10 лет количество утилизированных и обезвреженных отходов выросло в два раза и достигло 4 млрд т. Это включает в себя особо опасные отходы, такие как медицинские. Значительная часть этих отходов (1,26 млрд тонн) была использована повторно.

Сейчас обрабатывается половина всех твердых коммунальных отходов, и, по словам Краснова, через 6 лет этот показатель достигнет 100%. Кроме того, в стране удалось сократить количество незаконных рубок древесины в Сибири и на Дальнем Востоке и обеспечить ликвидацию 80% очагов возгораний.

Краснов рассказал о практике взыскания с газоперерабатывающих и энергетических компаний ущерба, причиненного атмосфере. Суммы компенсаций доходят до 1,5 млрд руб.

Первый саммит руководителей прокурорских служб G20 проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. В рамках саммита планируется создать глобальную площадку для диалога между главами прокуратур «двадцатки».

18 октября в правительство был представлен на рассмотрение проект постановления о новых правилах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Правила касаются способов накопления ТКО, работы мусороперегрузочных станций, а также деятельности региональных операторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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