В России за год ликвидировано более 5000 незаконных мест складирования отходов
В результате прокурорского реагирования за последний год было ликвидировано свыше 5000 незаконных мест складирования отходов, рекультивировано 70 объектов негативного воздействия на площади 750 га, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на первом саммите руководителей прокурорских служб «группы двадцати» (G20).
«По результатам надзорных мероприятий за 2,5 года на более чем 5000 промышленных объектах устранены нарушения законов, в том числе обеспечено соблюдение экологических нормативов, установлены санитарно-защитные зоны, оформлены необходимые разрешения», – рассказал Краснов в рамках саммита.
За последние 10 лет количество утилизированных и обезвреженных отходов выросло в два раза и достигло 4 млрд т. Это включает в себя особо опасные отходы, такие как медицинские. Значительная часть этих отходов (1,26 млрд тонн) была использована повторно.
Сейчас обрабатывается половина всех твердых коммунальных отходов, и, по словам Краснова, через 6 лет этот показатель достигнет 100%. Кроме того, в стране удалось сократить количество незаконных рубок древесины в Сибири и на Дальнем Востоке и обеспечить ликвидацию 80% очагов возгораний.
Краснов рассказал о практике взыскания с газоперерабатывающих и энергетических компаний ущерба, причиненного атмосфере. Суммы компенсаций доходят до 1,5 млрд руб.
Первый саммит руководителей прокурорских служб G20 проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. В рамках саммита планируется создать глобальную площадку для диалога между главами прокуратур «двадцатки».
18 октября в правительство был представлен на рассмотрение проект постановления о новых правилах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Правила касаются способов накопления ТКО, работы мусороперегрузочных станций, а также деятельности региональных операторов.