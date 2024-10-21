Посольство России уточняет данные о россиянах на сбитом в Судане самолете
На западе Судана сбили грузовой самолет, в составе экипажа которого, предположительно, были российские граждане, сообщает посольство России в Судане.
Посольство РФ вместе с суданскими властями проверяют сообщения о крушении самолета.
«Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», – сообщают в посольстве.
До этого представители Сил быстрого реагирования (СБР), которые захватили Дарфур на западе Судана, заявили, что сбили суданский грузовой самолет Ил-76, на борту которого могли находиться члены экипажа с гражданством России.
С апреля 2023 г. в Судане идут ожесточенные бои с применением всех видов оружия. Этот конфликт разгорелся между вооруженными силами страны и СБР, которые представляют собой объединение арабских ополченцев.
Причиной гражданской войны стал конфликт между двумя ключевыми фигурами в военно-политическом руководстве страны: генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет вооруженные силы (насчитывающие более 104 000 человек, включая флот и ВВС), и генералом Мохамедом Хамданом Дагало «Хемети», командующим RSF (Республиканской Свободной Армией), насчитывающей более 40 000 бойцов, оснащенных бронетранспортерами и артиллерией.