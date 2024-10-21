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WSJ: сын Хью Хефнера предложил купить бренд Playboy за $100 млн

Ведомости

Купер Хефнер, сын основателя Playboy Хью Хефнера, сделал предложение группе инвесторов о выкупе бренда Playboy у одноименной группы. Хефнер-младший предложил $100 млн, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В настоящий момент акции компании «почти мертвы», подчеркивает издание. Хефнер хочет управлять изданием через свою инвестиционную фирму Hefner Capital. Хефнер сообщил WSJ, что в соответствии с его предложением дочерние компании журнального бренда, которые выпускают товары для взрослых, нижнее белье, а также средства по уходу и косметику, продолжат работать под другим названием.

Акции Playboy подскочили на 21,25% к середине дня торгов после новостей о предложении Хефнера. В настоящее время они торгуются по $0,88 за бумагу. Компания Playboy стала публичной в 1971 г. и имела рыночную капитализацию в размере $671 млн в 1999 г. Однако к 2011 г. она столкнулась с падением выручки и стала частной в результате сделки на $207 млн. В 2021 г. компания снова стала публичной, ее капитализация достигла $2 млрд, но вскоре упала до $53 млн.

Еще в 2010 г. основатель компании и первый издатель Playboy Хью Хефнер сообщил о намерении выкупить компанию у инвесторов за $185 млн. Ему это сделать не удалось. В 2017 г. Хефнер скончался на 92-м году жизни.

Первый номер журнала Хефнер создал в своей квартире в Чикаго в 1953 г. Он обошелся в $8000, а на его обложке была Мэрилин Монро. Позже там появлялись фотографии Шерон Стоун, Мадонны, Синди Кроуфорд и др. С марта 2016-го по март 2017 г. на обложке журнала не публиковались фото обнаженных женщин. За это время там впервые появилась мусульманка в хиджабе. Позже журнал признал ошибкой отказ от прежней практики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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