WSJ: сын Хью Хефнера предложил купить бренд Playboy за $100 млн
Купер Хефнер, сын основателя Playboy Хью Хефнера, сделал предложение группе инвесторов о выкупе бренда Playboy у одноименной группы. Хефнер-младший предложил $100 млн, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
В настоящий момент акции компании «почти мертвы», подчеркивает издание. Хефнер хочет управлять изданием через свою инвестиционную фирму Hefner Capital. Хефнер сообщил WSJ, что в соответствии с его предложением дочерние компании журнального бренда, которые выпускают товары для взрослых, нижнее белье, а также средства по уходу и косметику, продолжат работать под другим названием.
Акции Playboy подскочили на 21,25% к середине дня торгов после новостей о предложении Хефнера. В настоящее время они торгуются по $0,88 за бумагу. Компания Playboy стала публичной в 1971 г. и имела рыночную капитализацию в размере $671 млн в 1999 г. Однако к 2011 г. она столкнулась с падением выручки и стала частной в результате сделки на $207 млн. В 2021 г. компания снова стала публичной, ее капитализация достигла $2 млрд, но вскоре упала до $53 млн.
Еще в 2010 г. основатель компании и первый издатель Playboy Хью Хефнер сообщил о намерении выкупить компанию у инвесторов за $185 млн. Ему это сделать не удалось. В 2017 г. Хефнер скончался на 92-м году жизни.
Первый номер журнала Хефнер создал в своей квартире в Чикаго в 1953 г. Он обошелся в $8000, а на его обложке была Мэрилин Монро. Позже там появлялись фотографии Шерон Стоун, Мадонны, Синди Кроуфорд и др. С марта 2016-го по март 2017 г. на обложке журнала не публиковались фото обнаженных женщин. За это время там впервые появилась мусульманка в хиджабе. Позже журнал признал ошибкой отказ от прежней практики.