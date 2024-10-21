WSJ: сын Хью Хефнера предложил купить бренд Playboy за $100 млн

Акции Playboy подскочили на 21,25% к середине дня торгов после новостей о предложении Хефнера. В настоящее время они торгуются по $0,88 за бумагу. Компания Playboy стала публичной в 1971 г. и имела рыночную капитализацию в размере $671 млн в 1999 г. Однако к 2011 г. она столкнулась с падением выручки и стала частной в результате сделки на $207 млн. В 2021 г. компания снова стала публичной, ее капитализация достигла $2 млрд, но вскоре упала до $53 млн.