Развожаев: в Сирии погиб капитан первого ранга Николай Михайленко
Капитан первого ранга российского Военно-морского флота Николай Михайленко погиб при выполнении боевых задач в Сирии, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. 21 октября Михайленко похоронили в Севастополе.
Погибший капитан родился и вырос в Чернигове в семье военнослужащего.
Как пояснил Развожаев, Михайленко проходил службу в ВМФ РФ на должностях офицерского состава.
«Николай Николаевич в последние годы преподавал в своем родном ЧВВМУ, передавая будущим офицерам свои знания и опыт военной службы, ему было присвоено высокое воинское звание капитан 1 ранга. Занимаясь преподавательской деятельностью Николай Николаевич не отсиживался в учебных аудиториях», – отметил севастопольский губернатор.
Развожаев добавил, что Михайленко был «профессионалом, умело обучал и воспитывал молодых курсантов – будущих офицеров и адмиралов Российского флота.
С 2015 г. на аэродроме Хмеймим в Сирии размещается авиационная группа Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Кроме того, в 2017 г. стороны договорились о создании российской базы технического обеспечения ВМФ, которая находится в 70 км от сирийского порта Тартус.