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Развожаев: в Сирии погиб капитан первого ранга Николай Михайленко

Ведомости

Капитан первого ранга российского Военно-морского флота Николай Михайленко погиб при выполнении боевых задач в Сирии, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. 21 октября Михайленко похоронили в Севастополе.

Погибший капитан родился и вырос в Чернигове в семье военнослужащего.

Как пояснил Развожаев, Михайленко проходил службу в ВМФ РФ на должностях офицерского состава.

«Николай Николаевич в последние годы преподавал в своем родном ЧВВМУ, передавая будущим офицерам свои знания и опыт военной службы, ему было присвоено высокое воинское звание капитан 1 ранга. Занимаясь преподавательской деятельностью Николай Николаевич не отсиживался в учебных аудиториях», – отметил севастопольский губернатор.

Развожаев добавил, что Михайленко был «профессионалом, умело обучал и воспитывал молодых курсантов – будущих офицеров и адмиралов Российского флота.

С 2015 г. на аэродроме Хмеймим в Сирии размещается авиационная группа Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Кроме того, в 2017 г. стороны договорились о создании российской базы технического обеспечения ВМФ, которая находится в 70 км от сирийского порта Тартус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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