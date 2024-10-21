Развожаев: в Сирии погиб капитан первого ранга Николай Михайленко

С 2015 г. на аэродроме Хмеймим в Сирии размещается авиационная группа Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Кроме того, в 2017 г. стороны договорились о создании российской базы технического обеспечения ВМФ, которая находится в 70 км от сирийского порта Тартус.