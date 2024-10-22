СК: размер возмещенного на стадии следствия ущерба превысил 100 млрд рублей

1 октября Бастрыкин рассказал, что за восемь месяцев 2024 г. иностранные граждане совершили более 26 000 преступлений, показатель на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, увеличилось с 2880 до 8059. Кроме того, с 7000 до 11 000 выросло число преступлений иностранных граждан, получивших гражданство России менее десяти лет назад. В этом году иностранцы совершили 73 преступления экстремистской направленности против 59 годом ранее. Глава СК поручил руководителям территориальных подразделений сообщить главам регионов о ситуации с миграционной преступностью и обеспечить конструктивное взаимодействие с начальниками органов внутренних дел.