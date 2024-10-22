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СК: размер возмещенного на стадии следствия ущерба превысил 100 млрд рублей

Ведомости

За девять месяцев 2024 г. вырос удельный вес погашенного ущерба на стадии следствия в сравнении с прошлым годом, размер возмещения составил 106 млрд руб. Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин на совещании, сообщили в пресс-службе ведомства. На имущество обвиняемых наложен арест в 86 млрд руб.

За девять месяцев 2024 г. следственные органы СК России расследовали 118 500 преступлений, из них 65 000 – тяжких и особо тяжких, что на 7% больше, чем в аналогичный период 2023 г.

За указанный срок было раскрыто 1376 коррупционных посягательств, совершенных организованными группами и преступными сообществами. В более 1000 коррупционных преступлений были изобличены лица «особого правового статуса».

На совещании Бастрыкин отметил, что в деятельности отдельных региональных следственных подразделений есть упущения, в частности, длительные сроки следствия, недостаточная наступательность в расследовании преступлений в социально значимых сферах, а также снижение активности по раскрытию преступлений прошлых лет. Глава СК предупредил региональных руководителей о персональной ответственности за упущения в этих сферах.

1 октября Бастрыкин рассказал, что за восемь месяцев 2024 г. иностранные граждане совершили более 26 000 преступлений, показатель на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, увеличилось с 2880 до 8059. Кроме того, с 7000 до 11 000 выросло число преступлений иностранных граждан, получивших гражданство России менее десяти лет назад. В этом году иностранцы совершили 73 преступления экстремистской направленности против 59 годом ранее. Глава СК поручил руководителям территориальных подразделений сообщить главам регионов о ситуации с миграционной преступностью и обеспечить конструктивное взаимодействие с начальниками органов внутренних дел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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