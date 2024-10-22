Поляки выразили сомнения в способности армии защитить страну
В Польше 63% граждан в возрасте 25-34 лет не верят, что польская армия способна защищать страну в случае нападения. Об этом сообщает национальная газета Rzeczpospolita со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским центром SW Research по ее заказу.
По словам старшего менеджера исследования Дороты Цывинской, данная возрастная группа является лидером среди столь пессимистично настроенных граждан.
Из числа остальных местных жителей польской армии доверяют 27,9% соотечественников, 54,7% респондентов не верят в победу страны, 17,4% воздержались от ответа.
13 октября «Ведомости» писали об ответе зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на призыв экс-начальника Генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака ударить по Санкт-Петербургу. Медведев заявил, что бывшему военному стоит помнить о разделах Польши в разные годы и «не будить зверя».