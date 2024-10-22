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Поляки выразили сомнения в способности армии защитить страну

Ведомости

В Польше 63% граждан в возрасте 25-34 лет не верят, что польская армия способна защищать страну в случае нападения. Об этом сообщает национальная газета Rzeczpospolita со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским центром SW Research по ее заказу.  

По словам старшего менеджера исследования Дороты Цывинской, данная возрастная группа является лидером среди столь пессимистично настроенных граждан.

Из числа остальных местных жителей польской армии доверяют 27,9% соотечественников, 54,7% респондентов не верят в победу страны, 17,4% воздержались от ответа.

13 октября «Ведомости» писали об ответе зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на призыв экс-начальника Генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака ударить по Санкт-Петербургу. Медведев заявил, что бывшему военному стоит помнить о разделах Польши в разные годы и «не будить зверя».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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