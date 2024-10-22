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В Италии умер российский журналист Андрей Егоршев

Ведомости

Российский журналист Андрей Егоршев скончался в городе Лампеция-Терме в Италии в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его жена Мария на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить... Спасибо, что ты был в моей жизни», – отметила она.

Прощание с журналистом состоялось 21 октября в церкви Святой Екатерины.

На своей странице в Instagram с журналистом попрощался телеведущий Андрей Туманов. «Прощай, Андрей! С тобой всегда было легко и весело. На экране и в жизни», – написал он.

Егоршев родился 26 сентября 1965 г. в городе Жуковский в Московской области. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Работал на «Первом канале». В 1992 – 1999 гг. вел передачу «Пресс-экспресс». В 2000-х гг. работал ведущим на радио «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». С 2012 по 2015 гг. преподавал в Российском государственном гуманитарном университете.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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