В Италии умер российский журналист Андрей Егоршев
Российский журналист Андрей Егоршев скончался в городе Лампеция-Терме в Италии в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его жена Мария на своей странице в Facebook
«Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить... Спасибо, что ты был в моей жизни», – отметила она.
Прощание с журналистом состоялось 21 октября в церкви Святой Екатерины.
На своей странице в Instagram с журналистом попрощался телеведущий Андрей Туманов. «Прощай, Андрей! С тобой всегда было легко и весело. На экране и в жизни», – написал он.
Егоршев родился 26 сентября 1965 г. в городе Жуковский в Московской области. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Работал на «Первом канале». В 1992 – 1999 гг. вел передачу «Пресс-экспресс». В 2000-х гг. работал ведущим на радио «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». С 2012 по 2015 гг. преподавал в Российском государственном гуманитарном университете.