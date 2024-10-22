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В Москве реконструируют помещения для Национального центра «Россия»

Ведомости

Помещения для Национального центра «Россия» начали застраивать на территории «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной в Москве, сообщили «Ведомостям» в дирекции выставки «Россия».

До завершения строительства нового здания центр разместится в павильонах № 3, 4 и 7 «Экспоцентра». Их общая площадь – 37 000 кв. м. Павильоны будут оборудованы залом для постоянной экспозиции достижений России, залом для временных экспозиций, большим универсальным концертным залом на 1600 мест, зоной культурных проектов, лекториями, фуд-кортом с национальными кухнями и зоной универмага, где будут представлены лучшие товары со всей России.

Символом центра стал лев. «Как это ни удивительно, но львы совсем не были экзотикой для России. Конечно, люди редко встречали этих животных в своей повседневной жизни, но при этом в древнерусской культуре образ льва – один из самых распространенных. В текстах наряду с реалистичными описаниями зверя присутствуют совершенно невероятные предания о свойствах льва, художники часто изображали этих животных на церковных росписях и скульптурах», – рассказали в дирекции выставки.

Национальный центр «Россия» начнет свою работу 4 ноября. «Мы верим, что центр станет площадкой для открытого диалога, площадкой для проектирования будущего, в работе которой могут принять участие все жители нашей страны», – сказала генеральный директор «России» Наталья Виртуозова.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» 1 июля. Это произошло по завершении одноименной выставки на ВДНХ, проходившей с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. Ее посетили 18 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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