В Москве реконструируют помещения для Национального центра «Россия»

Символом центра стал лев. «Как это ни удивительно, но львы совсем не были экзотикой для России. Конечно, люди редко встречали этих животных в своей повседневной жизни, но при этом в древнерусской культуре образ льва – один из самых распространенных. В текстах наряду с реалистичными описаниями зверя присутствуют совершенно невероятные предания о свойствах льва, художники часто изображали этих животных на церковных росписях и скульптурах», – рассказали в дирекции выставки.