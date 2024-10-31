Изменения в схеме движения поездов по Курской области продлили до конца ноября
Скорректированная схема движения поездов через территорию Курской области продлевается до конца ноября. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).
По данным ФПК, остаются перестроенными маршруты №360/359 Адлер – Калининград, №141/142 Москва – Курск и №203/204 Санкт-Петербург – Белгород. На их пути отменена часть остановок, поезд будет следовать в обход.
Поезд №741/742 «Ласточка» Белгород – Москва продолжит курсировать составом из 10 вагонов.
Пассажиры отмененных станций смогут сдать билеты без дополнительных доплат, уточняет пресс-служба.
Предыдущие изменения в схеме движения поездов должны были действовать до 31 октября.
6 августа ВСУ вошли на территорию Курской области. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).
По последним данным, с 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.