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Изменения в схеме движения поездов по Курской области продлили до конца ноября

Ведомости

Скорректированная схема движения поездов через территорию Курской области продлевается до конца ноября. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

По данным ФПК, остаются перестроенными маршруты №360/359 Адлер – Калининград, №141/142 Москва – Курск и №203/204 Санкт-Петербург – Белгород. На их пути отменена часть остановок, поезд будет следовать в обход.

Поезд №741/742 «Ласточка» Белгород – Москва продолжит курсировать составом из 10 вагонов.

Пассажиры отмененных станций смогут сдать билеты без дополнительных доплат, уточняет пресс-служба.

Предыдущие изменения в схеме движения поездов должны были действовать до 31 октября.

6 августа ВСУ вошли на территорию Курской области. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, с 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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