Умер бывший главред «Российской газеты» Анатолий Юрков

Умер бывший главред «Российской газеты» Анатолий ЮрковЖурналисту было 89 лет
Бывший главный редактор и политический обозреватель «Российской газеты» Анатолий Юрков умер в возрасте 89 лет, сообщили в издании.
Журналист скончался после продолжительной болезни. Газета сообщила, что о месте прощания и похорон будет объявлено позже.
Юрков был главным редактором «Российской газеты» с 1995 по 2000 гг. До прихода в издание возглавлял газету «Рабочая трибуна», также был ответственным секретарем газеты «Труд». Трудовую деятельность журналист начал с «Комсомольской правды». Там Юрков занимал пост редактора рабочего отдела.
Главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин в комментарии ТАСС заявил, что в 1990-е Юрков сделал «правительственное издание конкурентоспособным, интересным для читателя, а не только для чиновников».
«Для него читатель был всегда на первом месте. Это был журналист с большой буквы. Поэтому совершенно не случайно ему было присвоено звание "заслуженный журналист Российской Федерации". Он был одним из первых удостоен этого звания», – сказал он.
«Российская газета» в 2015 г. назвала Юркова «одержимым государственником». Тогда изданием была отмечена работа Юркова по освещению проблемы загрязнения Байкала. В 2014 г. «Российской газетой» была издана книга Юркова «Три покушения на Байкал».
В 2020 г. Юрков был удостоен звания «заслуженный журналист Российской Федерации». Указ об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.