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Умер бывший главред «Российской газеты» Анатолий Юрков

Журналисту было 89 лет
Ведомости

Бывший главный редактор и политический обозреватель «Российской газеты» Анатолий Юрков умер в возрасте 89 лет, сообщили в издании.

Журналист скончался после продолжительной болезни. Газета сообщила, что о месте прощания и похорон будет объявлено позже.

Юрков был главным редактором «Российской газеты» с 1995 по 2000 гг. До прихода в издание возглавлял газету «Рабочая трибуна», также был ответственным секретарем газеты «Труд». Трудовую деятельность журналист начал с «Комсомольской правды». Там Юрков занимал пост редактора рабочего отдела.

Главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин в комментарии ТАСС заявил, что в 1990-е Юрков сделал «правительственное издание конкурентоспособным, интересным для читателя, а не только для чиновников».

«Для него читатель был всегда на первом месте. Это был журналист с большой буквы. Поэтому совершенно не случайно ему было присвоено звание "заслуженный журналист Российской Федерации". Он был одним из первых удостоен этого звания», – сказал он.

«Российская газета» в 2015 г. назвала Юркова «одержимым государственником». Тогда изданием была отмечена работа Юркова по освещению проблемы загрязнения Байкала. В 2014 г. «Российской газетой» была издана книга Юркова «Три покушения на Байкал».

В 2020 г. Юрков был удостоен звания «заслуженный журналист Российской Федерации». Указ об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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