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Росфинмониторинг внес главу отдела «Юг» ГУР Украины Сподара в список террористов

Ведомости

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов Николая Сподара, который возглавлял оперативный отдел «Юг» главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Это следует из данных на сайте российского ведомства.

«Сподар Николай Богданович*, 06.03.1965 г. р., село Народичи Житомирской области УССР», – указано на сайте Росфинмониторинга. Обычно ведомство ставит знак «звездочки», если в отношении лица есть сведения о его причастности к терроризму.

В декабре 2021 г. на сайте ФСБ России сообщалось, что Сподар, будучи главой отдела «Юг» ГУР минобороны Украины, руководил организацией диверсий на территории РФ. Об этом силовикам в ходе следственных действий рассказал задержанный ими старший офицер украинской разведки Сергей Швиденко, который сам также осуществлял кураторство диверсионной группы. Четыре ее участника, которые планировали совершить серию взрывов в Крыму, были задержаны в 2016 г. Сам Швиденко в ноябре 2021 г. был признан российским судом виновным в подготовке преступлений против безопасности РФ и приговорен к 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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