Росфинмониторинг внес главу отдела «Юг» ГУР Украины Сподара в список террористов
Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов Николая Сподара, который возглавлял оперативный отдел «Юг» главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Это следует из данных на сайте российского ведомства.
«Сподар Николай Богданович*, 06.03.1965 г. р., село Народичи Житомирской области УССР», – указано на сайте Росфинмониторинга. Обычно ведомство ставит знак «звездочки», если в отношении лица есть сведения о его причастности к терроризму.
В декабре 2021 г. на сайте ФСБ России сообщалось, что Сподар, будучи главой отдела «Юг» ГУР минобороны Украины, руководил организацией диверсий на территории РФ. Об этом силовикам в ходе следственных действий рассказал задержанный ими старший офицер украинской разведки Сергей Швиденко, который сам также осуществлял кураторство диверсионной группы. Четыре ее участника, которые планировали совершить серию взрывов в Крыму, были задержаны в 2016 г. Сам Швиденко в ноябре 2021 г. был признан российским судом виновным в подготовке преступлений против безопасности РФ и приговорен к 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.