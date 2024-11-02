Росфинмониторинг внес главу отдела «Юг» ГУР Украины Сподара в список террористов

В декабре 2021 г. на сайте ФСБ России сообщалось, что Сподар, будучи главой отдела «Юг» ГУР минобороны Украины, руководил организацией диверсий на территории РФ. Об этом силовикам в ходе следственных действий рассказал задержанный ими старший офицер украинской разведки Сергей Швиденко, который сам также осуществлял кураторство диверсионной группы. Четыре ее участника, которые планировали совершить серию взрывов в Крыму, были задержаны в 2016 г. Сам Швиденко в ноябре 2021 г. был признан российским судом виновным в подготовке преступлений против безопасности РФ и приговорен к 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.