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Публициста Стомахина объявили в розыск

Ведомости

Публицист Борис Стомахин объявлен в розыск в России, следует из базы МВД.

Он разыскивается по статье УК. 

Стомахин отбывал наказания в России по обвинениям в экстремизме и разжигании ненависти в период с 2006 по 2019 гг. Первый приговор в пять лет лишения свободы в отношении публициста вынесли в 2006 г., признав его виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждению ненависти либо вражды.

В 2012 г., спустя год после выхода на свободу, он был задержан по подозрению в нарушении тех же статей УК РФ и в оправдании терроризма. Через два года, 22 апреля 2014 г., был приговорен к 6,5 годам лишения свободы.

Последний приговор был вынесен в апреле 2015 г. – его признали виновным в призывах к терроризму и экстремизму и приговорили к семи годам заключения с учетом предыдущего приговора. В сентябре 2019 г. Стомахин вышел на свободу, в ноябре того же года уехал из России.

В мае 2024 г. агентство «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что против Стомахина возбудили уголовное дело о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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