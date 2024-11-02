Публициста Стомахина объявили в розыск
Публицист Борис Стомахин объявлен в розыск в России, следует из базы МВД.
Он разыскивается по статье УК.
Стомахин отбывал наказания в России по обвинениям в экстремизме и разжигании ненависти в период с 2006 по 2019 гг. Первый приговор в пять лет лишения свободы в отношении публициста вынесли в 2006 г., признав его виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждению ненависти либо вражды.
В 2012 г., спустя год после выхода на свободу, он был задержан по подозрению в нарушении тех же статей УК РФ и в оправдании терроризма. Через два года, 22 апреля 2014 г., был приговорен к 6,5 годам лишения свободы.
Последний приговор был вынесен в апреле 2015 г. – его признали виновным в призывах к терроризму и экстремизму и приговорили к семи годам заключения с учетом предыдущего приговора. В сентябре 2019 г. Стомахин вышел на свободу, в ноябре того же года уехал из России.
В мае 2024 г. агентство «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что против Стомахина возбудили уголовное дело о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ.