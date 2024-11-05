Минфин Казахстана сообщил о скоплении почти 300 фур на границе с Россией
На границе России и Казахстана скопилось около 280 грузовых автомобилей, сообщили в комитете государственных доходов минфина республики. Это произошло на пункте пропуска «Курмангазы» в Атырауской области.
«Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе "Атырау – Астрахань", что привело к резкому увеличению количества транспортных средств», – пояснили в ведомстве.
Уточняется, что пропускная способность пункта составляет 200 машин в сутки. В то же время на пункт пропуска «Курмангазы» прибывает 250-300 автомобилей ежедневно. Для решения вопроса в оперативном порядке увеличено количество специалистов, которые работают на пункте.
Комитет государственных доходов совместно с пограничной службой прилагает усилия для минимизации задержек транспорта и разрешения ситуации, добавили в ведомстве. Там же попросили заранее планировать маршруты следования через госграницы.