Минфин Казахстана сообщил о скоплении почти 300 фур на границе с Россией

Уточняется, что пропускная способность пункта составляет 200 машин в сутки. В то же время на пункт пропуска «Курмангазы» прибывает 250-300 автомобилей ежедневно. Для решения вопроса в оперативном порядке увеличено количество специалистов, которые работают на пункте.