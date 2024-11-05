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Минфин Казахстана сообщил о скоплении почти 300 фур на границе с Россией

Ведомости

На границе России и Казахстана скопилось около 280 грузовых автомобилей, сообщили в комитете государственных доходов минфина республики. Это произошло на пункте пропуска «Курмангазы» в Атырауской области.

«Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе "Атырау – Астрахань", что привело к резкому увеличению количества транспортных средств», – пояснили в ведомстве.

Уточняется, что пропускная способность пункта составляет 200 машин в сутки. В то же время на пункт пропуска «Курмангазы» прибывает 250-300 автомобилей ежедневно. Для решения вопроса в оперативном порядке увеличено количество специалистов, которые работают на пункте.

Комитет государственных доходов совместно с пограничной службой прилагает усилия для минимизации задержек транспорта и разрешения ситуации, добавили в ведомстве. Там же попросили заранее планировать маршруты следования через госграницы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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