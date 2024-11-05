Посольство России в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II

В конце октября СМИ сообщали, что неизвестные подменили в архиве указ Петра II в Военную коллегию об отстранении Егора Фаминцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Георгия Урусова, подписанный им 9 сентября 1727 г. Подмененный документ является одним из первых указов императора.