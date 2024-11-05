Посольство России в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II
Посольство в Париже добивается возвращения в Россию подлинника указа Петра II, который был украден из Российского государственного военно-исторического архива и продан на аукционе. Об этом «РИА Новости» сообщили в диппредставительстве.
«Посольство находится в контакте с французским аукционным домом Aguttes. Предпринимаем необходимые шаги, чтобы добиться аннулирования данной сделки и возвращения документа законному владельцу», – сообщили в посольстве.
В конце октября СМИ сообщали, что неизвестные подменили в архиве указ Петра II в Военную коллегию об отстранении Егора Фаминцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Георгия Урусова, подписанный им 9 сентября 1727 г. Подмененный документ является одним из первых указов императора.
31 октября стало известно, что украденный указ продали на аукционе французского дома Aguttes, на это обратила внимание «Фонтанка». Торги начинались от 1000-1200 евро, а закончились результатом в 3120 евро, пишет издание.