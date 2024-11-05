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Посольство России в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II

Ведомости

Посольство в Париже добивается возвращения в Россию подлинника указа Петра II, который был украден из Российского государственного военно-исторического архива и продан на аукционе. Об этом «РИА Новости» сообщили в диппредставительстве.

«Посольство находится в контакте с французским аукционным домом Aguttes. Предпринимаем необходимые шаги, чтобы добиться аннулирования данной сделки и возвращения документа законному владельцу», – сообщили в посольстве.

В конце октября СМИ сообщали, что неизвестные подменили в архиве указ Петра II в Военную коллегию об отстранении Егора Фаминцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Георгия Урусова, подписанный им 9 сентября 1727 г. Подмененный документ является одним из первых указов императора.

31 октября стало известно, что украденный указ продали на аукционе французского дома Aguttes, на это обратила внимание «Фонтанка». Торги начинались от 1000-1200 евро, а закончились результатом в 3120 евро, пишет издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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