Замглавы управления охраны Минтранса Борисова арестовали по делу о взятке
Заместителя генерального директора управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса России Алексея Борисова арестовали в Тульской области в связи с обвинением в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.
Борисова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 12 лет лишения свободы.
По данным следствия, Борисов в период с 2014 по 2021 г., занимая должности заместителя начальника и начальника федеральных казенных учреждений, получил от фактического руководителя ООО «С-ДСУ 111» через посредника взятки. По этому делу также арестованы взяткодатель и посредник. Все трое заключены под стражу.
О возбуждении дела о взятке против высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса РФ сообщили в СК 1 ноября. Речь, предположительно, шла о Борисове. Уточнялось, что подозреваемый получал от предпринимателя взятки в виде премиальных автомобилей и оказания услуг имущественного характера на общую сумму более 74 млн руб. взамен на общее покровительство и попустительство по службе в интересах компании.
Тогда следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого.
25 октября Смольнинский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу зампредседателя городского комитета по транспорту Рената Ягудина по делу о получении взятки в размере 2,5 млн руб. При получении взятки Ягудин выбросил полученные деньги на проезжую часть и попытался скрыться на машине.