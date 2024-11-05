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Замглавы управления охраны Минтранса Борисова арестовали по делу о взятке

Ведомости

Заместителя генерального директора управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса России Алексея Борисова арестовали в Тульской области в связи с обвинением в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Борисова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, Борисов в период с 2014 по 2021 г., занимая должности заместителя начальника и начальника федеральных казенных учреждений, получил от фактического руководителя ООО «С-ДСУ 111» через посредника взятки. По этому делу также арестованы взяткодатель и посредник. Все трое заключены под стражу.

О возбуждении дела о взятке против высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса РФ сообщили в СК 1 ноября. Речь, предположительно, шла о Борисове. Уточнялось, что подозреваемый получал от предпринимателя взятки в виде премиальных автомобилей и оказания услуг имущественного характера на общую сумму более 74 млн руб. взамен на общее покровительство и попустительство по службе в интересах компании.

Тогда следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

25 октября Смольнинский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу зампредседателя городского комитета по транспорту Рената Ягудина по делу о получении взятки в размере 2,5 млн руб. При получении взятки Ягудин выбросил полученные деньги на проезжую часть и попытался скрыться на машине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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