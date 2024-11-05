Замглавы управления охраны Минтранса Борисова арестовали по делу о взятке

О возбуждении дела о взятке против высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса РФ сообщили в СК 1 ноября. Речь, предположительно, шла о Борисове. Уточнялось, что подозреваемый получал от предпринимателя взятки в виде премиальных автомобилей и оказания услуг имущественного характера на общую сумму более 74 млн руб. взамен на общее покровительство и попустительство по службе в интересах компании.