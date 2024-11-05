Кабмин Украины запретил отключать электричество мобильным операторам и военным
Кабмин Украины принял постановление, которое запрещает отключение электричества на объектах, обеспечивающих безопасность и оборону, а также у мобильных операторов. Мера будет действовать до 1 июня 2025 г.
Согласно документу, в список объектов, которым должно быть гарантировано приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, входят объекты сил безопасности и обороны, перечень которых дополнительно будет определен властями. Кроме того, в список вошли технические средства электронных коммуникаций и сооружения электронных коммуникационных сетей.
В конце августа еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти украинцев от «катастрофического» зимнего дефицита энергии. По ее словам, Украина лишилась 9 ГВт производственных энергомощностей, что составляет половину от объема электроэнергии, необходимого ей зимой, писала газета Financial Times (FT).
В середине октября министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью «Forbes Украина» сообщил, что в республику поставят оборудование более чем на 1 ГВт для генерации электроэнергии, но ввести все мощности в эксплуатацию до конца 2024 г. не получится. Он допустил, что эту зиму Украина может пережить без отключений света, «если не будет новых разрушений инфраструктуры». По его словам, отключения из-за аварийных ремонтов возможны, но они не будут носить системного характера.