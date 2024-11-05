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Кабмин Украины запретил отключать электричество мобильным операторам и военным

Ведомости

Кабмин Украины принял постановление, которое запрещает отключение электричества на объектах, обеспечивающих безопасность и оборону, а также у мобильных операторов. Мера будет действовать до 1 июня 2025 г.

Согласно документу, в список объектов, которым должно быть гарантировано приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, входят объекты сил безопасности и обороны, перечень которых дополнительно будет определен властями. Кроме того, в список вошли технические средства электронных коммуникаций и сооружения электронных коммуникационных сетей.

В конце августа еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти украинцев от «катастрофического» зимнего дефицита энергии. По ее словам, Украина лишилась 9 ГВт производственных энергомощностей, что составляет половину от объема электроэнергии, необходимого ей зимой, писала газета Financial Times (FT).

В середине октября министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью «Forbes Украина» сообщил, что в республику поставят оборудование более чем на 1 ГВт для генерации электроэнергии, но ввести все мощности в эксплуатацию до конца 2024 г. не получится. Он допустил, что эту зиму Украина может пережить без отключений света, «если не будет новых разрушений инфраструктуры». По его словам, отключения из-за аварийных ремонтов возможны, но они не будут носить системного характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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