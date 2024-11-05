Кабмин Украины запретил отключать электричество мобильным операторам и военным

В середине октября министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью «Forbes Украина» сообщил, что в республику поставят оборудование более чем на 1 ГВт для генерации электроэнергии, но ввести все мощности в эксплуатацию до конца 2024 г. не получится. Он допустил, что эту зиму Украина может пережить без отключений света, «если не будет новых разрушений инфраструктуры». По его словам, отключения из-за аварийных ремонтов возможны, но они не будут носить системного характера.