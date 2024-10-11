Минэнерго Украины: проект «гигаватт Зеленского» к концу года не запустят
На Украину поставят оборудование более чем на 1 ГВт для генерации электроэнергии, но ввести все мощности в эксплуатацию до конца 2024 г. не получится. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью «Forbes Украина».
«В некоторых городах эти установки уже стоят, но подключить их смогут не раньше января. Этот процесс происходит как со стороны госкомпаний, так и бизнеса. Некоторые частные компании генерируют энергию не только себе, но и отдают в государственную сеть», – отметил украинский министр.
Издание называет проект «гигаваттом Зеленского». По мнению Галущенко, это важная инициатива, которая позволит обеспечить электричеством критическую инфраструктуру в случае блэкаута.
В то же время министр отметил, что эту зиму Украина может пройти без отключения света, «если не будет новых разрушений инфраструктуры». По его словам, отключения из-за аварийных ремонтов возможны, но они не будут носить системный характер.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уничтожено около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. По его словам, на тот момент Украина лишилась 9 ГВт мощностей. Зеленский также обещал восстановить мощности для генерации 1 ГВт. В начале мая минэнерго страны оценивало более чем в $1 млрд ущерб энергетической инфраструктуре.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.