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Минэнерго Украины: проект «гигаватт Зеленского» к концу года не запустят

Ведомости

На Украину поставят оборудование более чем на 1 ГВт для генерации электроэнергии, но ввести все мощности в эксплуатацию до конца 2024 г. не получится. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью «Forbes Украина».

«В некоторых городах эти установки уже стоят, но подключить их смогут не раньше января. Этот процесс происходит как со стороны госкомпаний, так и бизнеса. Некоторые частные компании генерируют энергию не только себе, но и отдают в государственную сеть», – отметил украинский министр.

Издание называет проект «гигаваттом Зеленского». По мнению Галущенко, это важная инициатива, которая позволит обеспечить электричеством критическую инфраструктуру в случае блэкаута.

В то же время министр отметил, что эту зиму Украина может пройти без отключения света, «если не будет новых разрушений инфраструктуры». По его словам, отключения из-за аварийных ремонтов возможны, но они не будут носить системный характер.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уничтожено около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. По его словам, на тот момент Украина лишилась 9 ГВт мощностей. Зеленский также обещал восстановить мощности для генерации 1 ГВт. В начале мая минэнерго страны оценивало более чем в $1 млрд ущерб энергетической инфраструктуре.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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