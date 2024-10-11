Минэнерго Украины: проект «гигаватт Зеленского» к концу года не запустят

«В некоторых городах эти установки уже стоят, но подключить их смогут не раньше января. Этот процесс происходит как со стороны госкомпаний, так и бизнеса. Некоторые частные компании генерируют энергию не только себе, но и отдают в государственную сеть», – отметил украинский министр.