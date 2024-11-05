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Экс-бенефициаров «Банка Город» и «Таурус банка» признали виновными в хищении

Ведомости

Симоновский суд Москвы признал бывших бенефициаров и руководителей АО «Банк Город» и АО «Таурус банк» виновными в хищении 3 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Виновными признаны бенефициар «Банка Город» и «Таурус банка» Владимир Юшваев (Кваснюк), бенефициар «Таурус банка» и председатель правления «Банка Город» Станислав Кулагин, исполняющий обязанности председателя правления «Банка Город» Владимир Генералов и соучастник Евгений Смирнов.  

Все приговорены к лишению свободы на срок от 4,5 до 10 лет и штрафам от 500 000 до 1 млн руб. Генералова и Смирнова освободили от наказания в виде лишения свободы в связи с его отбытием, добавили в агентстве.

«Заявленные государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах кредитных организаций гражданские иски в размере более 3 млрд руб. и 234 млн руб. удовлетворены в полном объеме. Наложенные по уголовному делу аресты на имущество сохранены до исполнения приговора в части гражданских исков», – говорится в сообщении.

Банк России отозвал лицензии у «Таурус банка» и «Банка Город» в 2015 г. «Ведомости» писали, что «Таурус банк» привлек внимание регулятора еще в феврале 2015 г. В марте он оказался в списке Банка России среди 14 кредитных и трех некредитных организаций, которые нарушали нормативы. Клиенты сообщали, что испытывают трудности с получением средств с вкладов в «Таурус банке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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