Экс-бенефициаров «Банка Город» и «Таурус банка» признали виновными в хищении

Банк России отозвал лицензии у «Таурус банка» и «Банка Город» в 2015 г. «Ведомости» писали, что «Таурус банк» привлек внимание регулятора еще в феврале 2015 г. В марте он оказался в списке Банка России среди 14 кредитных и трех некредитных организаций, которые нарушали нормативы. Клиенты сообщали, что испытывают трудности с получением средств с вкладов в «Таурус банке».