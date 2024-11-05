Экс-бенефициаров «Банка Город» и «Таурус банка» признали виновными в хищении
Симоновский суд Москвы признал бывших бенефициаров и руководителей АО «Банк Город» и АО «Таурус банк» виновными в хищении 3 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
Виновными признаны бенефициар «Банка Город» и «Таурус банка» Владимир Юшваев (Кваснюк), бенефициар «Таурус банка» и председатель правления «Банка Город» Станислав Кулагин, исполняющий обязанности председателя правления «Банка Город» Владимир Генералов и соучастник Евгений Смирнов.
Все приговорены к лишению свободы на срок от 4,5 до 10 лет и штрафам от 500 000 до 1 млн руб. Генералова и Смирнова освободили от наказания в виде лишения свободы в связи с его отбытием, добавили в агентстве.
«Заявленные государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах кредитных организаций гражданские иски в размере более 3 млрд руб. и 234 млн руб. удовлетворены в полном объеме. Наложенные по уголовному делу аресты на имущество сохранены до исполнения приговора в части гражданских исков», – говорится в сообщении.
Банк России отозвал лицензии у «Таурус банка» и «Банка Город» в 2015 г. «Ведомости» писали, что «Таурус банк» привлек внимание регулятора еще в феврале 2015 г. В марте он оказался в списке Банка России среди 14 кредитных и трех некредитных организаций, которые нарушали нормативы. Клиенты сообщали, что испытывают трудности с получением средств с вкладов в «Таурус банке».