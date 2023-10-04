Задержаны подозреваемые в хищении 940 млн рублей у Агентства по страхованию вкладов
Бывшего акционера и первого заместителя председателя правления коммерческого банка, а также экс-управляющих филиалами в Москве и Санкт-Петербурге задержали по подозрению в хищении 940 млн руб. у Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Выяснилось, что с 2013 по 2020 г. банкиры выводили деньги вкладчиков и клиентов, выдавая необеспеченные кредиты подконтрольным физическим лицам.
«Таким образом, Российской Федерации в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» причинен ущерб в размере свыше 940 млн руб.», – добавила Волк.
В ходе обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, цифровые носители информации и другие предметы. Уголовное дело возбудили по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Троих задержанных заключили под стражу, двое находятся под домашним арестом.
3 октября Черемушкинский райсуд Москвы приговорил основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к 6,5 года колонии по делу о многомиллионном присвоении средств столичного филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс». Летом 2021 г. АСВ пыталось привлечь к субсидиарной ответственности восемь физических лиц, в числе которых был Бойко-Великий. Иск в отношении трех человек был удовлетворен, однако в отношении других пяти лиц, в том числе Бойко-Великого, суд претензии АСВ отклонил.