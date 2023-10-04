Газета
Общество

Задержаны подозреваемые в хищении 940 млн рублей у Агентства по страхованию вкладов

Ведомости

Бывшего акционера и первого заместителя председателя правления коммерческого банка, а также экс-управляющих филиалами в Москве и Санкт-Петербурге задержали по подозрению в хищении 940 млн руб. у Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что с 2013 по 2020 г. банкиры выводили деньги вкладчиков и клиентов, выдавая необеспеченные кредиты подконтрольным физическим лицам.

«Таким образом, Российской Федерации в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» причинен ущерб в размере свыше 940 млн руб.», – добавила Волк.

В ходе обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, цифровые носители информации и другие предметы. Уголовное дело возбудили по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Троих задержанных заключили под стражу, двое находятся под домашним арестом.

Ранее по теме: Forbes: кибермошенники начали зарабатывать на уходе Binance из России

3 октября Черемушкинский райсуд Москвы приговорил основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к 6,5 года колонии по делу о многомиллионном присвоении средств столичного филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс». Летом 2021 г. АСВ пыталось привлечь к субсидиарной ответственности восемь физических лиц, в числе которых был Бойко-Великий. Иск в отношении трех человек был удовлетворен, однако в отношении других пяти лиц, в том числе Бойко-Великого, суд претензии АСВ отклонил.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных