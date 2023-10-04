Задержаны подозреваемые в хищении 940 млн рублей у Агентства по страхованию вкладов

3 октября Черемушкинский райсуд Москвы приговорил основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к 6,5 года колонии по делу о многомиллионном присвоении средств столичного филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс». Летом 2021 г. АСВ пыталось привлечь к субсидиарной ответственности восемь физических лиц, в числе которых был Бойко-Великий. Иск в отношении трех человек был удовлетворен, однако в отношении других пяти лиц, в том числе Бойко-Великого, суд претензии АСВ отклонил.