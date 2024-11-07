Музыканта Гарика Сукачева лишили водительских прав

В октябре в Нидерландах разблокировали яхту Сукачева. Разморозки добилась российская юрфирма BGP Litigation, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Когда и почему в Нидерландах вообще решили заблокировать судно, собеседник газеты не уточнил, но заметил, что Евросоюз не вводил персональных ограничений против музыканта.