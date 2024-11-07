Музыканта Гарика Сукачева лишили водительских прав
Российского поэта и музыканта Гарика Сукачева привлекли к административной ответственности, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Его лишили водительских прав и оштрафовали.
«Сукачев Игорь Иванович (более известный как Гарик Сукачев) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ», – говорится в сообщении. Указанная статья подразумевает наказание за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.
Мещанский районный суд столицы назначил Сукачеву административный штраф в размере 30 000 руб. с лишением права управлять автомобилем на один год и шесть месяцев. Суд рассмотрел апелляционную жалобу заявителя и оставил постановление судьи в отношении Сукачева без изменения, а жалобу – без удовлетворения.
В октябре в Нидерландах разблокировали яхту Сукачева. Разморозки добилась российская юрфирма BGP Litigation, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Когда и почему в Нидерландах вообще решили заблокировать судно, собеседник газеты не уточнил, но заметил, что Евросоюз не вводил персональных ограничений против музыканта.