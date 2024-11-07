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Музыканта Гарика Сукачева лишили водительских прав

Ведомости

Российского поэта и музыканта Гарика Сукачева привлекли к административной ответственности, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Его лишили водительских прав и оштрафовали.

«Сукачев Игорь Иванович (более известный как Гарик Сукачев) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ», – говорится в сообщении. Указанная статья подразумевает наказание за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

Мещанский районный суд столицы назначил Сукачеву административный штраф в размере 30 000 руб. с лишением права управлять автомобилем на один год и шесть месяцев. Суд рассмотрел апелляционную жалобу заявителя и оставил постановление судьи в отношении Сукачева без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

В октябре в Нидерландах разблокировали яхту Сукачева. Разморозки добилась российская юрфирма BGP Litigation, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Когда и почему в Нидерландах вообще решили заблокировать судно, собеседник газеты не уточнил, но заметил, что Евросоюз не вводил персональных ограничений против музыканта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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