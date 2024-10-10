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В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева

Судно не покидало страну два года, но в октябре достигло берегов Турции
Артем Кульша
Станислав Красильников / РИА Новости

В Нидерландах разблокировали яхту музыканта Гарика Сукачева, сообщил «Ведомостям» собеседник в одной из юрфирм. Также об этом косвенно свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию морских судов MarineTraffic: яхта Сукачева, которую он назвал Pearly Bell 2, в начале сентября этого года вышла в Северное море, хотя с августа 2022 г. не покидала порт голландского города Медемблик. Именно там базируется верфь Contest Yachts, построившая судно Сукачева в 2021 г. Судно пришвартовалось в порту турецкого курорта Тургутрейс 5 октября и с тех пор пребывает в водах поблизости.

Разморозки яхты Сукачева добилась российская юрфирма BGP Litigation, говорит собеседник. Когда и почему в Нидерландах вообще решили заблокировать судно, он не уточнил, но заметил, что Евросоюз (ЕС) не вводил персональных ограничений против музыканта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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