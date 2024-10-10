В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева

В Нидерландах разблокировали яхту музыканта Гарика Сукачева, сообщил «Ведомостям» собеседник в одной из юрфирм. Также об этом косвенно свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию морских судов MarineTraffic: яхта Сукачева, которую он назвал Pearly Bell 2, в начале сентября этого года вышла в Северное море, хотя с августа 2022 г. не покидала порт голландского города Медемблик. Именно там базируется верфь Contest Yachts, построившая судно Сукачева в 2021 г. Судно пришвартовалось в порту турецкого курорта Тургутрейс 5 октября и с тех пор пребывает в водах поблизости.