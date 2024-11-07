Сайты судов и ГАС «Правосудие» стали вновь доступны для пользователей

С вечера 6 октября пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту на домене sudrf.ru и сервисам ГАС «Правосудие». Сбой тогда объяснили внеплановыми техническими работами. 22 октября проблемы все еще не были решены. Лебедева сообщила о создании временной базы местных судов. Разработанный сайт временно заменял неработающую версию от ГАС «Правосудие». В версии от городской пресс-службы была доступна информация о списке дел на определенную дату. Также работал поиск по делам. Внешний вид новой базы совпадал с аналогичными страницами сайтов судов до ограничения доступа.