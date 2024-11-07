Сайты судов и ГАС «Правосудие» стали вновь доступны для пользователей

Сайты судов и ГАС «Правосудие» стали вновь доступны для пользователейНа некоторых продолжается наполнение контентом
Судебный департамент при Верховном суде уведомил о возвращении доступа к сайтам судов на домене sudrf.ru и ГАС «Правосудие» с 5 ноября, сообщила «Ведомостям» глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Сейчас базы некоторых судов продолжают заполнять.
Ряд сайтов не заполнены некоторыми функциями и информацией – отсутствуют данные в разделах, нет информации о движении дел, контактов судов, банков решений.
С вечера 6 октября пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту на домене sudrf.ru и сервисам ГАС «Правосудие». Сбой тогда объяснили внеплановыми техническими работами. 22 октября проблемы все еще не были решены. Лебедева сообщила о создании временной базы местных судов. Разработанный сайт временно заменял неработающую версию от ГАС «Правосудие». В версии от городской пресс-службы была доступна информация о списке дел на определенную дату. Также работал поиск по делам. Внешний вид новой базы совпадал с аналогичными страницами сайтов судов до ограничения доступа.