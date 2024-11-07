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Сайты судов и ГАС «Правосудие» стали вновь доступны для пользователей

На некоторых продолжается наполнение контентом
Ведомости

Судебный департамент при Верховном суде уведомил о возвращении доступа к сайтам судов на домене sudrf.ru и ГАС «Правосудие» с 5 ноября, сообщила «Ведомостям» глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Сейчас базы некоторых судов продолжают заполнять.

Ряд сайтов не заполнены некоторыми функциями и информацией – отсутствуют данные в разделах, нет информации о движении дел, контактов судов, банков решений.

С вечера 6 октября пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту на домене sudrf.ru и сервисам ГАС «Правосудие». Сбой тогда объяснили внеплановыми техническими работами. 22 октября проблемы все еще не были решены. Лебедева сообщила о создании временной базы местных судов. Разработанный сайт временно заменял неработающую версию от ГАС «Правосудие». В версии от городской пресс-службы была доступна информация о списке дел на определенную дату. Также работал поиск по делам. Внешний вид новой базы совпадал с аналогичными страницами сайтов судов до ограничения доступа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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