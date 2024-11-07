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Сохранение и укрепление традиционных ценностей может стать задачей МВД

Ведомости

За сохранением и укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей может начать следить полиция. Это следует из проекта указа президента, предложенного МВД России. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, осуществление «деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», может стать задачей МВД.

Проектом указа предусматривается внесение дополнения в п. 2 положения об МВД, утвержденного указом президента от 21 декабря ‎2016 г.

Проект указа разработан ‎во исполнение п. 3 плана мероприятий по реализации в 2024–2026 гг. «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», утвержденного распоряжением правительства от 1 июля 2024 г. Согласно распоряжению, органы исполнительной власти должны быть дополнены мероприятиями по обеспечению соответствия их деятельности целям и задачам госполитики.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» иностранным гражданам и лицам без гражданства, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». С 1 сентября такие лица получат право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ.

Такую возможность получают иностранцы, желающие переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки», следовало из указа. Перечень таких стран должно утвердить правительство РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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