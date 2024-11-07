Сохранение и укрепление традиционных ценностей может стать задачей МВД
За сохранением и укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей может начать следить полиция. Это следует из проекта указа президента, предложенного МВД России. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно пояснительной записке, осуществление «деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», может стать задачей МВД.
Проектом указа предусматривается внесение дополнения в п. 2 положения об МВД, утвержденного указом президента от 21 декабря 2016 г.
Проект указа разработан во исполнение п. 3 плана мероприятий по реализации в 2024–2026 гг. «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», утвержденного распоряжением правительства от 1 июля 2024 г. Согласно распоряжению, органы исполнительной власти должны быть дополнены мероприятиями по обеспечению соответствия их деятельности целям и задачам госполитики.
В августе президент России Владимир Путин подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» иностранным гражданам и лицам без гражданства, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». С 1 сентября такие лица получат право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ.
Такую возможность получают иностранцы, желающие переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки», следовало из указа. Перечень таких стран должно утвердить правительство РФ.