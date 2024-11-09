В Пакистане при подрыве террориста-смертника на вокзале погибли 24 человека
Террорист-смертник устроил взрыв на железнодорожной станции в Пакистане, погибли не менее 24 человек, включая солдат и железнодорожников, передает телеканал Geo TV.
Взрыв произошел возле кассы на железнодорожной станции Кветты в провинции Белуджистан. Правоохранители уточнили, что взрыв был «самоубийственным по своей природе». Смертник вошел на станцию с багажом, уточнил комиссар Кветты Хамза Шафкат. Среди погибших, по данным Шафката, были сотрудники правоохранительных органов. В результате взрыва около 50 человек получили ранения, пишет также AP.
В больнице Кветты после произошедшего объявили чрезвычайное положение, были вызваны дополнительные врачи и вспомогательный персонал. По данным Geo News, число погибших от взрыва может возрасти, так как несколько раненых находятся в критическом состоянии. Главный министр Белуджистана Сарфараз Бугти созвал экстренное совещание и поручил расследовать инцидент.
Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ). В заявлении организация сообщила, что целью террориста были солдаты, находившихся на станции. АОБ добивается независимости провинции Белуджистан.