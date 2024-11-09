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В Пакистане при подрыве террориста-смертника на вокзале погибли 24 человека

Ведомости

Террорист-смертник устроил взрыв на железнодорожной станции в Пакистане, погибли не менее 24 человек, включая солдат и железнодорожников, передает телеканал Geo TV.

Взрыв произошел возле кассы на железнодорожной станции Кветты в провинции Белуджистан. Правоохранители уточнили, что взрыв был «самоубийственным по своей природе». Смертник вошел на станцию ​​с багажом, уточнил комиссар Кветты Хамза Шафкат.  Среди погибших, по данным Шафката, были сотрудники правоохранительных органов. В результате взрыва около 50 человек получили ранения, пишет также AP.

В больнице Кветты после произошедшего объявили чрезвычайное положение, были вызваны дополнительные врачи и вспомогательный персонал. По данным Geo News, число погибших от взрыва может возрасти, так как несколько раненых находятся в критическом состоянии. Главный министр Белуджистана Сарфараз Бугти созвал экстренное совещание и поручил расследовать инцидент.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ). В заявлении организация сообщила, что целью террориста были солдаты, находившихся на станции. АОБ добивается независимости провинции Белуджистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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