В Пакистане при подрыве террориста-смертника на вокзале погибли 24 человека

Взрыв произошел возле кассы на железнодорожной станции Кветты в провинции Белуджистан. Правоохранители уточнили, что взрыв был «самоубийственным по своей природе». Смертник вошел на станцию ​​с багажом, уточнил комиссар Кветты Хамза Шафкат. Среди погибших, по данным Шафката, были сотрудники правоохранительных органов. В результате взрыва около 50 человек получили ранения, пишет также AP.