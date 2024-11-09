Кабмин направит 1,1 млрд рублей пострадавшим от паводка в Оренбуржье
Правительство России выделило более 1,1 млрд руб. из резервного фонда на дополнительные выплаты жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Речь идет об индексации выплат, которые жители получили в апреле, поскольку по поручению президента России Владимира Путина в июле этого года размеры выплат для пострадавших от стихийных бедствий людей были увеличены в 1,5 раза.
Более 1 млрд руб. направят на доплату в 5000 руб. к ранее оказанной гражданам единовременной материальной помощи. Дополнительные средства также будут направлены на оказание финансовой помощи жителям, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости. Размер доплаты составит 25 000 и 50 000 руб. соответственно. Людям, здоровью которых был причинен легкий вред, выплатят по 100 000 руб. Тем, чей ущерб здоровью оценивается как средний и тяжкий, выделят по 200 000 руб.
30 апреля кабмин России направил 1,5 млрд руб. из резервного фонда на компенсацию ущерба от паводка в Оренбургской области. 2 августа жители Оренбургской области, которые пострадали от весеннего паводка, получили более 450 млн руб. на покупку или строительство нового жилья. На тот момент заявления на получение компенсации из-за потери имущества подали 2600 жителей региона.
Весной этого года паводок накрыл 39 регионов России. Самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область пережила крупнейшее за 100 лет наводнение – там были затоплены десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков.