Кабмин направит 1,1 млрд рублей пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Более 1 млрд руб. направят на доплату в 5000 руб. к ранее оказанной гражданам единовременной материальной помощи. Дополнительные средства также будут направлены на оказание финансовой помощи жителям, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости. Размер доплаты составит 25 000 и 50 000 руб. соответственно. Людям, здоровью которых был причинен легкий вред, выплатят по 100 000 руб. Тем, чей ущерб здоровью оценивается как средний и тяжкий, выделят по 200 000 руб.