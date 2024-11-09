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Кабмин направит 1,1 млрд рублей пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Ведомости

Правительство России выделило более 1,1 млрд руб. из резервного фонда на дополнительные выплаты жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет об индексации выплат, которые жители получили в апреле, поскольку по поручению президента России Владимира Путина в июле этого года размеры выплат для пострадавших от стихийных бедствий людей были увеличены в 1,5 раза.

Более 1 млрд руб. направят на доплату в 5000 руб. к ранее оказанной гражданам единовременной материальной помощи. Дополнительные средства также будут направлены на оказание финансовой помощи жителям, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости. Размер доплаты составит 25 000 и 50 000 руб. соответственно. Людям, здоровью которых был причинен легкий вред, выплатят по 100 000 руб. Тем, чей ущерб здоровью оценивается как средний и тяжкий, выделят по 200 000 руб.

30 апреля кабмин России направил 1,5 млрд руб. из резервного фонда на компенсацию ущерба от паводка в Оренбургской области. 2 августа жители Оренбургской области, которые пострадали от весеннего паводка, получили более 450 млн руб. на покупку или строительство нового жилья. На тот момент заявления на получение компенсации из-за потери имущества подали 2600 жителей региона.

Весной этого года паводок накрыл 39 регионов России. Самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область пережила крупнейшее за 100 лет наводнение – там были затоплены десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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