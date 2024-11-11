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В РПЦ отвергли сообщения о шпионаже в пользу РФ с помощью церкви в Швеции

Ведомости

Сообщения в СМИ о том, что православная церковь в шведском городе Вестерос якобы может быть причастна к шпионской деятельности в пользу России, являются абсурдом. Об этом заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Лищенюк.

«Если суммировать обвинения, с которыми сталкиваются наши зарубежные приходы, то мы понимаем, что есть некий единый источник обвинений и в них нет абсолютно ничего нового, а то, что их объединяет, – это абсурдность», – сказал Лищенюк «РИА Новости».

11 ноября издания Politico сообщило, что недавно построенная в 100 км к западу от Стокгольма русская церковь, которая расположена недалеко от аэропорта города Вестероса, водоочистных сооружений и производственных мощностей энергетических компаний, якобы является потенциальным плацдармом для сбора информации об этих объектах. Эксперты в области безопасности полагают, пишет СМИ, что Швеция должна «пресечь деятельность связанных с Москвой учреждений по всей стране, включая эту церковь».

В апреле 2023 г. Швеция приняла решение о высылке пятерых российских дипломатов, поскольку их деятельность на территории страны якобы была несовместима с их дипломатическим статусом. До этого МИД королевства вызвал посла РФ Виктора Татаринцева. Как сообщал министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, вызов обусловлен статьей «Шведский шаг в пропасть», опубликованной на сайте диппредставительства 19 марта 2023 г. В ней Татаринцев пишет, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО страны станут «легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера». 7 марта Швеция официально стала 32-м членом НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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