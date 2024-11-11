В РПЦ отвергли сообщения о шпионаже в пользу РФ с помощью церкви в Швеции

В апреле 2023 г. Швеция приняла решение о высылке пятерых российских дипломатов, поскольку их деятельность на территории страны якобы была несовместима с их дипломатическим статусом. До этого МИД королевства вызвал посла РФ Виктора Татаринцева. Как сообщал министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, вызов обусловлен статьей «Шведский шаг в пропасть», опубликованной на сайте диппредставительства 19 марта 2023 г. В ней Татаринцев пишет, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО страны станут «легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера». 7 марта Швеция официально стала 32-м членом НАТО.