«РИА Новости»: причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление
Причиной смерти журналиста, блогера и пиар-технолога Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Для установления точной причины смерти Коробкова-Землянского будет проведена экспертиза, уточнил собеседник агентства.
Коробков-Землянский родился в Красноярском крае, в 2007 г. переехал в Москву. Работал на «Первом канале», «России», СТС, РЕН ТВ, «Домашнем» и «Матч ТВ». Он был членом Общественной палаты РФ, занимал посты директора фонда «Сколково» по новым медиа и директора по коммуникациям Европейской медиагруппы. В 2015–2017 гг. Коробков-Землянский работал пресс-секретарем у певца Филиппа Киркорова. С 2022 г. был пресс-секретарем артиста Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов).