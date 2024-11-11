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«РИА Новости»: причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление

Ведомости

Причиной смерти журналиста, блогера и пиар-технолога Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Для установления точной причины смерти Коробкова-Землянского будет проведена экспертиза, уточнил собеседник агентства.

10 ноября Коробков-Землянский умер в Москве в возрасте 40 лет. Причина смерти не сообщалась.

Коробков-Землянский родился в Красноярском крае, в 2007 г. переехал в Москву. Работал на «Первом канале», «России», СТС, РЕН ТВ, «Домашнем» и «Матч ТВ». Он был членом Общественной палаты РФ, занимал посты директора фонда «Сколково» по новым медиа и директора по коммуникациям Европейской медиагруппы. В 2015–2017 гг. Коробков-Землянский работал пресс-секретарем у певца Филиппа Киркорова. С 2022 г. был пресс-секретарем артиста Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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