Умер пресс-секретарь певца Shaman Антон Коробков-Землянский

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская подтвердила ТАСС смерть Коробкова-Землянского. С 2015-2017 гг. он работал пресс-секретарем у артиста. Коробков-Землянский родился в Красноярском крае, в 2007 г. переехал в Москву, работал на Первом канале, «России», СТС, РЕН ТВ, «Домашнем» и «Матч ТВ». Он был членом Общественной палаты РФ, занимал посты директора фонда «Сколково» по новым медиа и директора по коммуникациям Европейской медиагруппы.