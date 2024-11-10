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Умер пресс-секретарь певца Shaman Антон Коробков-Землянский

Ведомости

Журналист, блогер и пиар-технолог Антон Коробков-Землянский умер в Москве в возрасте 40 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. С 2022 г. Коробков-Землянский был пресс-секретарем артиста Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов).

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская подтвердила ТАСС смерть Коробкова-Землянского. С 2015-2017 гг. он работал пресс-секретарем у артиста. Коробков-Землянский родился в Красноярском крае, в 2007 г. переехал в Москву, работал на Первом канале, «России», СТС, РЕН ТВ, «Домашнем» и «Матч ТВ». Он был членом Общественной палаты РФ, занимал посты директора фонда «Сколково» по новым медиа и директора по коммуникациям Европейской медиагруппы.

Причина смерти не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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